Sargeant: “Mensen verwachten minder van een Amerikaanse coureur”

In een zeer moeizaam debuutjaar in de Formule 1, werd Logan Sargeant de eerste Amerikaanse coureur sinds 1993 die een punt scoorde. Hij eindigde in zijn thuisrace in Austin als tiende. Pas aan het einde van het jaar was hij zeker van een nieuw contract voor 2024. Daarmee staat er dit seizoen opnieuw een Amerikaan op de grid. Dat is belangrijk voor de sport, aangezien F1 liefst drie races op Amerikaanse bodem rijdt. Ondanks de groei en de populariteit van de autosport, krijgt de Formule 1 maar geen topcoureur uit het land van de onbegrensde mogelijkheden gevonden.

Sargeant heeft wel een idee waar dat door komt, zo vertelt hij in gesprek met Motorsport.com: “Ik denk dat mensen minder verwachten van een Amerikaanse coureur. Maar aan het eind van het liedje maakt dat niet uit, zolang de mensen die ertoe doen maar weten wat er gaande is en weten waartoe je in staat bent. Dat is het enige wat telt. De geluiden van buitenaf zijn realistisch gezien volledig irrelevant. Je doet gewoon je werk, je werkt hard en je werkt samen met de mensen die het verschil kunnen maken in je carrière. Voor hen doe je je best. Zij proberen je ook te helpen om stappen te maken. Dat is het enige wat je kunt doen. Dus zolang de mensen die het moeten weten, het ook weten, is de rest totaal irrelevant.”

Veel obstakels

Foto: Motorsport Images Logan Sargeant, Williams Racing

Volgens Sargeant is de grote afstand tussen Amerika en Europa een belangrijke reden waarom jonge talenten niet kiezen voor de Europese formuleklassen. Daarom kiezen zij vaker voor routes richting IndyCar en NASCAR. “Er zijn veel obstakels voor Amerikanen om in F1 te komen”, legt Sargeant uit. “Het is niet gemakkelijk om je leven in te pakken, te verhuizen naar Europa en overzees te racen. Het kost veel geld. Het is gewoon veel gemakkelijker om in Amerika te racen. En daar zijn natuurlijk ook geweldige mogelijkheden met IndyCar en NASCAR. Daarom zijn er voor mijn gevoel maar heel weinig coureurs die überhaupt proberen om F1 te halen.”

Toch heeft de 23-jarige rijder er vertrouwen in dat er in de toekomst meer Amerikanen in de Formule 1 racen: “Op de deelnemerslijst in de karting staan nu veel meer Amerikaanse rijders. Dat is positief. In de toekomst gaan we er zeker meer zien op de route naar de Formule 1. Hopelijk dat sommigen het halen. In het verleden waren het er veel minder die deze weg bewandelden, dus dan haalt zeker niemand het.”