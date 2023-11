Formeel gezien is er nog slechts één zitje vacant voor het Formule 1-seizoen 2024. Williams moet nog bevestigen of het volgend jaar doorgaat met rookie L ogan Sargeant. De Amerikaan scoorde in 2023 slechts 1 punt, tegenover de 27 punten van teamgenoot Alex Albon. Toch lijkt het erop dat de jongeling een tweede kans krijgt in 2024.

Alle andere teams houden vast aan dezelfde line-up. Daardoor is de rijdersmarkt een stuk rustiger dan twaalf maanden geleden. Voor 2025 zijn er echter weer een aantal interessante verschuivingen mogelijk.

Hieronder vind je het volledige overzicht van de F1-grid voor 2024:

Team Coureurs Alfa Romeo Valtteri Bottas (gecontracteerd tot ten minste eind 2024) Zhou Guanyu (gecontracteerd tot ten minste eind 2024) AlphaTauri Daniel Ricciardo (onder contract tot eind 2024) Yuki Tsunoda (onder contract tot eind 2024) Alpine Pierre Gasly (contract tot minstens eind 2024) Esteban Ocon (onder contract tot eind 2024) Aston Martin Fernando Alonso (contract tot minstens eind 2024) Lance Stroll (doorlopend contract) Ferrari Charles Leclerc (contract tot eind 2024) Carlos Sainz (contract tot eind 2024) Haas Nico Hulkenberg (contract tot minimaal eind 2024) Kevin Magnussen (contract tot minstens eind 2024) McLaren Lando Norris (onder contract tot eind 2025) Oscar Piastri (contract tot minstens eind 2026) Mercedes Lewis Hamilton (onder contract tot eind 2025) George Russell (contract tot minstens eind 2025) Red Bull Sergio Perez (onder contract tot eind 2024) Max Verstappen (onder contract tot eind 2028) Williams Alex Albon (contract tot minstens eind 2024) TBC

F1-coureurs Alfa Romeo in 2024

Foto door: Alfa Romeo Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

- Valtteri Bottas - contract tot minstens eind 2024

- Zhou Guanyu - contract tot minstens eind 2024

Het is een teleurstellend seizoen geweest voor Alfa Romeo, dat minder dan een derde van zijn puntenaantal uit 2022 heeft gescoord. Desondanks heeft het team besloten om voor het derde achtereenvolgende jaar door te gaan met zijn huidige rijderspaar.

Valtteri Bottas, 34 jaar oud, heeft tien Grands Prix gewonnen. Hij maakte aan het begin van 2022 de overstap van Mercedes en heeft een contract voor meerdere jaren. Bottas wordt geroemd door zijn minder ervaren teamgenoot Zhou Guanyu. Zhou begint volgend jaar aan zijn derde seizoen in het kampioenschap en heeft aangegeven dat Bottas zeer waardevol is geweest in zijn eerste jaren in de Formule 1.

Ondanks de voortdurende samenwerking is de toekomst van het rijdersduo na 2024 nog onzeker. Het team staat voor ingrijpende veranderingen in 2026 met de komst van Audi, en het lijkt erop dat de Duitse fabrikant wellicht een andere koers wil varen.

Voor die tijd zal het team in 2024 terugkeren naar de naam Sauber, die werd gebruikt vóór de rebranding naar Alfa Romeo in 2019 als onderdeel van een sponsordeal.

F1-coureurs AlphaTauri in 2024

Foto door: Erik Junius Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

- Daniel Ricciardo - contract tot eind 2024

- Yuki Tsunoda - contract tot eind 2024

Het was een wisselvallig jaar voor de rijdersbezetting van AlphaTauri. Het team uit Faenza begon 2023 met Yuki Tsunoda en de Formule E-wereldkampioen van 2021 en F1-rookie Nyck de Vries als duo.

Helaas werd De Vries al na tien Grands Prix de deur gewezen vanwege teleurstellende prestaties. Daniel Ricciardo verving hem, maar zijn F1-terugkeer werd na slechts twee races abrupt beëindigd door een crash waarbij zijn hand brak tijdens de tweede training van de Dutch GP.

Ricciardo werd tijdelijk vervangen door Red Bull-junior Liam Lawson, die indruk maakte tijdens zijn F1-debuut. De 21-jarige coureur behaalde twee punten in vijf races en werd geprezen voor zijn prestaties, waardoor hij een serieuze optie werd voor een fulltime racezitje in 2024. Uiteindelijk kwam dit niet tot stand, en Lawson blijft reservecoureur voor het volgende seizoen.

In plaats daarvan koos AlphaTauri voor de ervaring van Ricciardo, 34 jaar oud, die direct na zijn blessure als zevende eindigde in pas zijn tweede Grand Prix sinds zijn rentree. Ricciardo is volgend seizoen de teamgenoot van Tsunoda, terwijl er volgens geruchten ook een naamsverandering op komst is voor AlphaTauri.

F1-coureurs Alpine in 2024

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

- Pierre Gasly - contract tot ten minste eind 2024

- Esteban Ocon - contract tot eind 2024

Alpine stond centraal in de dramatische rijdersmarkt in 2022. Fernando Alonso verraste met zijn vertrek bij het team, waarna Alpine reservecoureur Oscar Piastri aankondigde als zijn vervanger. Piastri betwistte deze beslissing nadat hij al een deal had gesloten met McLaren. Na een juridisch geschil met Alpine werd zijn overstap naar het Britse team snel bevestigd.

In plaats van Piastri legde het team Pierre Gasly van AlphaTauri vast als de nieuwe teamgenoot van Esteban Ocon voor het seizoen 2023. Helaas verliep het seizoen niet zoals gehoopt en eindigde het Franse fabrieksteam als zesde in het constructeurskampioenschap. Een flinke tegenvaller na de vierde plaats in 2022. Dit jaar werd de formatie ingehaald door zowel McLaren als Aston Martin.

Het team onderging aanzienlijke veranderingen in de managementstructuur in 2023, met het vertrek van CEO Laurent Rossi, teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane.

Gasly heeft een langetermijncontract, terwijl het contract van Ocon eind 2024 afloopt. Als Alpine volgend seizoen geen verbeteringen laat zien, zal de Grand Prix-winnaar wellicht zijn toekomstige opties moeten overwegen.

F1-coureurs Aston Martin in 2024

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23

- Fernando Alonso - contract tot ten minste eind 2024

- Lance Stroll - doorlopend contract

Aston Martin beleefde een veelbelovend begin van het seizoen 2023. Al na drie races had het team meer punten gescoord dan in heel 2022. Fernando Alonso behaalde zes podiumplaatsen in de eerste acht Grands Prix, waarmee Aston Martin aanvankelijk het op één na beste team was achter Red Bull.

Andere teams wisten het team echter snel in te halen. In de laatste twaalf GP’s scoorde Aston Martin slechts twee podiumplaatsen en zakte naar de vijfde plaats in het kampioenschap, achter Mercedes, Ferrari en McLaren. Alle podiums werden behaald door Alonso, die in 2024 terugkeert voor een tweede jaar bij het team. Met zijn leeftijd van 42 jaar zijn er vraagtekens over zijn toekomst op lange termijn, maar de tweevoudig wereldkampioen vertoont geen tekenen van slijtage.

Aan de andere kant kende Lance Stroll een teleurstellend seizoen, zes plaatsen en 135 punten achter Alonso in het kampioenschap. Desalniettemin, gezien zijn toewijding aan F1 en het feit dat zijn vader het team bezit, lijkt Strolls toekomst bij Aston Martin op de lange termijn zeker te zijn.

F1-coureurs Ferrari in 2024

Foto door: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

- Charles Leclerc - contract tot eind 2024

- Carlos Sainz - contract tot eind 2024

Ferrari kon de titelaspiraties in de strijd met Red Bull Racing in 2023 teleurstellend vroeg in de ijskast zetten. Het onderlinge puntenverschil verdubbelde ten opzichte van 2022. Desondanks blijven de coureurs, Charles Leclerc en Carlos Sainz, een van Ferrari's grootste troeven.

Beiden hebben laten zien dat ze races kunnen winnen als ze de juiste middelen krijgen. Met contracten die tot eind 2024 lopen, lijkt het erop dat ze graag bij het team willen blijven.

F1-coureurs Haas in 2024

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23

- Nico Hulkenberg - contract tot ten minste eind 2024

- Kevin Magnussen - contract tot ten minste eind 2024

Haas koos in 2023 voor ervaring door Nico Hulkenberg in te zetten als vervanger van Mick Schumacher. Hulkenberg vormde een duo met mede-F1-veteraan Kevin Magnussen, een van de oudste combinaties op de grid met een gecombineerde leeftijd van 65 jaar.

Ondanks een solide P7 van Hulkenberg in Australië en enkele punten van Magnussen, presteerde de auto over het algemeen ondermaats. Haas eindigde vrij kansloos als laatste in het constructeurskampioenschap, maar behoudt dezelfde line-up voor 2024.

F1-coureurs McLaren in 2024

Foto door: Jake Grant / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

- Lando Norris - contract tot eind 2025

- Oscar Piastri - contract tot minstens eind 2026

McLaren heeft na een paar turbulente jaren nu een stabiele line-up. Het Britse team legde Daniel Ricciardo vast in 2021, maar de voormalig racewinnaar kon in Woking geen potten breken. De driejarige deal werd voortijdig beëindigd, McLaren haalde Oscar Piastri aan boord als opvolger.

Piastri werd vastgelegd met een langetermijncontract tot minstens eind 2026. Hij wordt vergezeld door Lando Norris, de bewezen leider bij McLaren. Hoewel Norris nog steeds wacht op zijn eerste overwinning, stond hij zeven keer op het podium in 2023. Zijn contract loopt eind 2025 af, maar McLaren moet laten zien dat het kampioenschap gewonnen kan worden om Norris voor de lange termijn te behouden.

F1-coureurs Mercedes in 2024

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

- Lewis Hamilton - contract tot eind 2025

- George Russell - contract tot minstens eind 2025

Mercedes heeft twee teleurstellende seizoenen achter de rug sinds Red Bull een einde maakte aan de indrukwekkende serie van acht opeenvolgende wereldkampioenschappen. Lewis Hamilton en George Russell gaan hun derde seizoen als teamgenoten in, nadat laatstgenoemde in 2022 aangetrokken werd als vervanger van Valtteri Bottas.

Hamilton is nog altijd vastbesloten om zijn recordbrekende achtste F1-wereldkampioenschap te winnen. Het is echter nog onduidelijk of Mercedes het gat met Red Bull kan dichten. De ervaren Brit heeft sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië 2021 niet meer op de hoogste trede van het podium gestaan.

In de voorbije twee seizoenen trad Hamilton op als mentor van teamgenoot Russell. De 25-jarige behaalde in Brazilië 2022 zijn eerste en tot nu toe enige GP-overwinning. Het seizoen 2023 verliep teleurstellend voor de jongere Brit, die het jaar als achtste afsloot op bijna zestig punten van Hamilton. Ondanks de mindere vorm van Mercedes verlengden beide rijders eerder dit jaar hun contract.

F1-coureurs Red Bull in 2024

Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

- Sergio Perez - contract tot eind 2024

- Max Verstappen - contract tot eind 2028

Max Verstappen is de zekerste rijder van de F1-grid. De regerend drievoudig wereldkampioen verbrak record na record in 2023 en is in het bezig van een megacontract tot eind 2028. Zijn toekomst blijft echter een terugkerend gespreksonderwerp, aangezien de Nederlander al diverse malen heeft laten weten de sport te verlaten als zijn contract afloopt.

Sergio Perez heeft nog een contract voor volgend jaar, maar zijn prestaties in 2023 bleven opnieuw flink achter bij die van Verstappen. Er gingen geruchten over de komst van Ricciardo bij Red Bull in 2024, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat Perez het laatste jaar van zijn contract behoudt voordat de line-up in 2025 verandert.

F1-coureurs Williams in 2024

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45

- Alex Albon - contract tot ten minste eind 2024

- Logan Sargeant - contract tot eind 2023

Albon heeft zijn Formule 1-carrière nieuw leven ingeblazen bij Williams. Nadat hij eind 2020 door Red Bull was afgedankt vanwege tegenvallende resultaten en het seizoen 2021 moest missen, kwam hij in 2022 bij Williams terecht en heeft sindsdien een leidende rol in het team.

Op meerdere momenten heeft Albon indruk gemaakt, waaronder met een zevende plaats tijdens de Grand Prix van Italië na een zesde plaats in de kwalificatie. Bovendien heeft hij zijn rookie-teamgenoot Sargeant gedurende dit seizoen in elke race weten te verslaan.

Deze prestaties hebben twijfels doen ontstaan over de toekomst van Sargeant. Hij heeft dit seizoen slechts één punt gescoord, behaald tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar zowel Hamilton als Leclerc na de race werd gediskwalificeerd. Op dit moment is Sargeant nog niet bevestigd voor het seizoen 2024.

De bevestiging van zijn toekomst zal pas aan het einde van dit seizoen plaatsvinden. Ondanks de onzekerheid heeft teambaas James Vowles herhaaldelijk zijn steun uitgesproken voor Sargeant. De lijst met potentiële vervangers groeit echter gestaag.

Mick Schumacher blijft in 2024 de reservecoureur voor Mercedes, naast zijn deelname aan het World Endurance Championship met Alpine. Een overstap naar Mercedes-junior Frederik Vesti, momenteel tweede in het Formule 2-kampioenschap na Pourchaire, zou als verrassend worden beschouwd. Lawson lijkt onwaarschijnlijk gezien zijn banden met Red Bull. Theo Pourchaire, de kampioen in het Formule 2-kampioenschap, is al bevestigd als reservecoureur voor Sauber voor het komende jaar. Een buitenkansje is er mogelijk voor tweevoudig IndyCar-kampioen Alex Palou.