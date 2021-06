'Trotse' Perez met beide benen op de grond naar Frankrijk

De 31-jarige Sergio Perez lag in de straten van Baku lange tijd op de tweede plaats achter teamgenoot Max Verstappen, maar toen die uitviel met een lekke band, nam Perez de leidende positie over. Zijn eerste taak was bij de herstart de deur voor Lewis Hamilton dicht te houden, geen gemakkelijke opgave. “Ik dacht: ‘ik heb hier alles te verliezen, het gaat om slechts twee ronden, ik sta op pole en het is onze race die verloren kan gaan.’ Dus ik probeerde gewoon de perfecte start te hebben en dat lukte om allerlei redenen niet.” Perez kwam niet goed weg bij de herstart en zag nog voor de eerste bocht Lewis Hamilton naast zich opdoemen. Die verremde zich echter en schoot rechtdoor de uitloopstrook in, waardoor Perez de leiding kon herpakken. “Uiteindelijk denk ik dat we geluk hebben gehad, want wie weet wat er gebeurd zou zijn als we een goede start hadden gehad met Lewis die problemen had met zijn remmen. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen.”

De overwinning kwam voor Perez precies op het juiste moment. Na zijn overstap – afgelopen winter – van Racing Point naar Red Bull had hij al aangegeven zeker vijf races nodig te hebben om zich aan zijn nieuwe werkomgeving en auto aan te passen. Baku was race zes van het seizoen. “Ik voel me erg, erg trots. Het is een overwinning die echt laat zien hoeveel werk we er allemaal in hebben gestoken sinds begin januari en het laat zien dat hard werken altijd loont. Het is ook een geweldige opsteker voor het hele team om te weten dat we twee auto's hebben die voor het kampioenschap kunnen vechten en dat we allemaal echt willen winnen.”

Perez is na zijn overwinning niet met het hoofd in de wolken gaan lopen. Hij hoopt uiteraard zijn succes een vervolg te kunnen geven in Zuid-Frankrijk, maar blijft realistisch. “Het maakt niet uit waar we nu staan, het gaat erom waar we eindigen in Abu Dhabi. We moeten dus gewoon blijven verbeteren en ervoor zorgen dat we het maximale uit onze auto halen. Ik zit al vele jaren in de Formule 1 en ik weet dat er zoveel kan gebeuren, dus we moeten ons hoofd koel houden. Wat er gebeurd is, is verleden tijd en we moeten gewoon vooruit blijven kijken.”