Wolff: Frustraties na Baku typerend voor hoge standaard Mercedes

De Grands Prix van Monaco en Azerbeidzjan vielen zwaar tegen voor Mercedes. In het prinsdom was Lewis Hamilton op P7 de beste rijder van het team, terwijl Valtteri Bottas uitviel. Zijn wielmoer werd dolgedraaid, waardoor hij een mogelijke tweede positie door de vingers zag glippen. In Baku hoopte het team op revanche, maar die kwam er niet. Mercedes miste het hele weekend snelheid en zag Bottas vrijwel de hele race buiten de punten rijden. Hamilton miste door een knullige fout intussen een kans op het heroveren van de leiding in het kampioenschap. Bij de rijders is die op dit moment in handen van Max Verstappen, terwijl Red Bull leidt bij de constructeurs.

“We hebben twee stratencircuits achter de rug die niet bij onze auto pasten. Het waren twee circuits waarvan we wisten dat ze lastig zouden worden voor ons. We waren teleurgesteld dat we een podium en een zege verloren door onze eigen fouten”, vertelde Wolff in zijn vooruitblik op de Franse Grand Prix. De Oostenrijkse teambaas was na de race in Baku geïrriteerd en stelde dat Mercedes ondermaats presteerde. Daarop kreeg hij kritiek van Red Bull-teambaas Christian Horner, die niet begreep waarom Wolff zijn manschappen publiekelijk bekritiseerde. Zelf heeft hij wel een verklaring voor de uitbarsting: “Die frustratie laat zien aan welke hoge standaard wij onszelf spiegelen en dat is ook onze drijfveer.”

Geen wanhoop na twee lastige weekenden

Na twee races op stratencircuits staat nu de Franse Grand Prix op Paul Ricard op het programma. Daarmee keert de Formule 1 terug naar de reguliere circuits. Mercedes wordt door Red Bull als favoriet bestempeld op dergelijke omlopen. Zo ver wil Wolff niet gaan, maar hij erkent wel dat het hier waarschijnlijk beter zal gaan met zijn renstal. “Het is een circuit waarop wij in het verleden goed gepresteerd hebben. Bovendien is het een interessante uitdaging, doordat het circuit veel verschillende bochtensnelheden heeft. Dat gaat de auto op ieder aspect op de proef stellen.”

Mercedes slaagde er in Monaco en Baku niet in om de W12 zodanig af te stellen dat beide coureurs zich volledig op hun gemak voelden. Wolff weet dat het van levensbelang is dat dit in de komende races wel lukt, zeker met het oog op de strijd om de wereldtitel. “In zo’n spannend gevecht moeten we iedere race een auto leveren waarin beide coureurs met vertrouwen de limiet op kunnen zoeken”, vertelde hij. Wanhoop is er ondanks de achterstand op Red Bull niet. “Het seizoen is zes races oud en er is nog een lange weg te gaan. Het is vooraan heel close en we verwachten niet dat dit binnenkort gaat veranderen. We willen de lessen van de afgelopen weken omzetten in snelheid, waarmee we met beide auto’s een veel sterker weekend willen afleveren.”