Perez: Verstappen een van de beste, zo niet beste F1-coureur ooit

De ster van Max Verstappen in de Formule 1 is nog altijd rijzende. Nadat hij in 2015 als jongste coureur ooit debuteerde in de koningsklasse heeft hij diverse records op zijn naam gezet. Vorig jaar volgde de ultieme bekroning, want in een zinderende slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi stelde hij zijn eerste F1-wereldtitel veilig. Dit jaar lijkt de coureur van Red Bull Racing een stuk relaxter te zijn, maar daar lijden zijn prestaties absoluut niet onder. Van de eerste negen races in 2022 wist Verstappen er zes op zijn naam te schrijven, waaronder vijf van de laatste zes races. In het kampioenschap gaat hij dan ook fier aan kop met 175 punten. Zijn naaste achtervolger is teamgenoot Sergio Perez, die nu al tegen een achterstand van 46 punten aankijkt.

Perez is sinds begin 2021 de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull en ziet dus van dichtbij hoe de prestaties van de Nederlander tot stand komen. Hij is onder de indruk van de kwaliteiten van Verstappen, die in zijn ogen nu al tot de beste F1-coureurs ooit behoort. "Max is heel goed, hij is een heel complete coureur. Om meerdere redenen denk ik dat hij absoluut een van de beste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 is, zo niet de beste", zegt Perez in gesprek met Fox Sports. "Een van de redenen is de manier waarop hij van jongs af aan is opgeleid. Hij heeft dingen die geen enkele coureur in de Formule 1 heeft, zoals het vermogen om vanaf de eerste training tot en met het einde van de race op de limiet te zitten. Geen enkele andere coureur in de Formule 1 heeft dat, zonder enige twijfel."

Niet ongeschonden na kwalificatiecrash

Verstappen boekte in Canada de 26e overwinning van zijn F1-carrière. Dat deed hij door zijn twintigste verschillende Grand Prix te winnen, terwijl hij nu op 18 circuits succesvol is geweest. De verrichtingen van de 24-jarige Nederlander in Montreal doen de prestaties van Perez verbleken. Hij kende op Circuit Gilles Villeneuve een dramatische dag met een vroege uitvalbeurt. Het was een passend vervolg voor zijn moeizame kwalificatie, waarbij hij in Q2 al sneuvelde vanwege een crash. Daar kwam hij niet helemaal ongeschonden uit, want daarbij liep hij contractie in zijn nekspieren op.

"Het is altijd moeilijk om de week te beginnen na zo'n slechte dag, maar ik ben in orde. Ik ben aan het herstellen van een blessure aan mijn nek. Na de crash had ik een sterke contractie, die ik niet voelde. Ik had veel pijn, maar over het algemeen gaat het goed", legt Perez uit. Op 3 juli staat met de Britse Grand Prix de volgende race gepland, maar die race is niet in gevaar. Wel moet de Mexicaan zijn trainingsschema ietwat aanpassen. "De training is voor iedere race anders. Op dit moment ben ik me aan het voorbereiden met de sterke contractuur in mijn nek en daarom doe ik geen oefeningen. Ik volg momenteel therapie om in Silverstone weer 100 procent te zijn."