Tijdens de wintertest was McLaren er als de kippen bij om porpoising op te lossen en sindsdien is de auto een stuk beter worden. Toch is tot op heden de vorm van Daniel Ricciardo wisselend, maar presteert Lando Norris redelijk constant. Canada werd echter een weekend om snel te vergeten. "Wij gaan ons uiterste best doen om te herstellen van Canada. Er zit een aantal nieuwe dingen in de pijplijn. Het asfalt is compleet anders dan dat in Montreal", blikt Norris alvast vooruit op de eerstvolgende race op Silverstone. "Het gaat ook interessant worden hoe de nieuwe technische richtlijn van de FIA met betrekking tot porpoising uitpakt, aangezien die dan ingaat. Dat was hét onderwerp in Canada. Ik bevind me wat dat betreft in een spagaat."

De internationale autosportbond kwam daags voor de start van het Canadese Grand Prix-weekend met een nieuwe technische richtlijn om porpoising tegen te gaan en Mercedes daarmee te helpen. Bij dat F1-team is het stuiteren behoorlijk aanwezig, met fysieke klachten tot gevolg. Lewis Hamilton had er zoveel last van in Azerbeidzjan, dat zijn rug op een bepaald moment gevoelloos werd. Bij McLaren was het alleen tijdens de wintertest aanwezig, maar de formatie uit Woking had het rap onder de knie. "Om eerlijk te zijn hebben wij er niet heel veel last van, dus wij pushen niet voor een verandering. Maar veiligheid boven alles", vervolgt de jonge Brit. "Als men vreest dat sommige coureurs op lange termijn klachten blijven houden of hun concentratie verliezen en crashen, dan moet er iets gebeuren. Ik snap beide kanten."

De grootste tegenstanders zijn de teams van Ferrari en Red Bull Racing. Zij vechten op dit moment om de titel en hebben er een stuk minder last van. De F1-75 van Charles Leclerc en Carlos Sainz stuitert wel, maar beide heren klagen niet over fysieke pijn. De RB18 van onder meer Max Verstappen heeft helemaal geen last van het gehobbel. Norris snapt ook waarom zij juist geen wijzigingen willen. "De twee leidende teams zijn goed ingesprongen op de nieuwe reglementen, dus ik begrijp heel goed dat zij niet op een wijziging zitten te wachten zo halverwege het jaar. Aan de andere kant wil ik zo lang ik niet kan ervaren hoe erg porpoising is, niemand bekritiseren. Maar omdat ik er geen last van heb, betekent dit niet dat dit zo blijft op de lange termijn. Deze regels blijven nog wel even."

Norris neemt bewust deze houding aan. Op het moment dat het hem namelijk zou treffen, zou hij het op prijs stellen dat andere coureurs hem steunen. "Ik had dat graag gewild wanneer het om mijn gezondheid zou gaan", vervolgt Norris bij The Telegraph. "Het belangrijkste voor mij is dat het voor alle F1-coureurs eerlijk is. Idealiter plan je dergelijke wijzigingen ná het seizoen, maar het heeft op de één meer effect dan op de ander. Wij hebben onze auto ook met een bepaalde filosofie ontworpen. Het kan best gebeuren dat wij bij de ontwikkeling de weg kwijtraken, maar het kan ook een andere richting ingaan. We gaan het zien. Er zijn veel slimmere mensen dan ik die dit gaan uitvogelen."