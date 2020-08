Perez test negatief en keert in Spanje terug bij Racing Point

Perez testte voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië positief op COVID-19. De Mexicaan mocht hierdoor de paddock niet meer betreden en moest de Britse GP aan zich voorbij laten gaan. Een week later testte hij wederom positief op het longvirus en dus werd hij ook uitgesloten van deelname aan de 70th Anniversary Grand Prix. In beide races was Nico Hülkenberg zijn vervanger bij Racing Point.

De Duitser zou ook voor de Grand Prix van Spanje op stand-by staan voor de renstal, mocht Perez wederom een positieve coronatest afleggen. Dat is echter niet het geval, want Racing Point bevestigde donderdagochtend dat Perez negatief heeft getest. "De FIA heeft bevestigd dat Checo dit weekend terug kan keren in de F1-paddock en dus zal namens het team meedoen aan de Grand Prix van Spanje van dit weekend", schrijft Racing Point op Twitter.

Voor Hülkenberg komt er dus een einde aan zijn kortstondige terugkeer in de Formule 1, die twee Grands Prix heeft geduurd. Hij werd in allerijl ingevlogen voor de Britse Grand Prix en na solide optredens in de vrije training en de kwalificatie moest hij de race vanwege een probleem met de koppeling aan zich voorbij laten gaan. Bij de 70th Anniversary Grand Prix stond Hülkenberg wel aan het vertrek. De Duitser kwalificeerde zich naar een ijzersterke derde positie en sloot de race af op de zevende stek, een plekje achter teamgenoot Lance Stroll.