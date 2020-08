Nieuwe kans Verstappen? “Bandenmanagement in Barcelona ook cruciaal"

Nagenoeg niemand hield vorige week rekening met een zege van Verstappen op Silverstone, de triomfator zelf ook niet. Vreemd is dat allerminst. Qua pure snelheid komt Red Bull immers nog steeds tekort. Maar in warm weer kan de Nederlander eigenhandig het één en ander goedmaken met uitstekend bandenmanagement. Het bleek genoeg voor zijn negende F1-triomf en lijkt ook perspectief te bieden voor de GP van Spanje, waarvoor eveneens hoge temperaturen worden voorspeld. “En Barcelona is één van de meest bandenvretende circuits die ik ken. Dat is ook mede waarom Max juist daar zijn eerste race heeft gewonnen”, vult Coronel aan.

De 'bandenfactor' is in Barcelona nog iets groter

“Als hij op Silverstone al heeft kunnen winnen dan zou hij, en ik leg heel bewust de nadruk op zou, maar dan zou hij ook in Barcelona voor de overwinning kunnen meedoen. De bandenfactor is daar normaal gezien nog groter”, zo vervolgt Coronel in gesprek met Motorsport.com. Dat Verstappen juist met bandenmanagement het verschil kan maken, vindt de Huizenaar niet vreemd. “Die bandenfactor is eigenlijk een verfijning van het meer algemene gevoel in de auto en Max is daar vanaf zijn jeugd met Jos al heel scherp op. Hij zou daar in Barcelona dus nog net iets meer voordeel van kunnen hebben ten opzichte van Mercedes.”

Toch houdt Coronel een duidelijke slag om de arm en dat is niet zonder reden. “Mercedes heeft nog altijd een snellere auto, daar moeten we heel reëel over zijn. Ze zijn er zeker nog niet bij Red Bull, al zitten ze Mercedes wel steeds iets meer in de nek te hijgen.” Naast die eerste kanttekening denkt Coronel ook dat het merk met de ster op tactisch vlak een lesje heeft geleerd. “Ze zijn in principe een seconde sneller, dus waarom reden de Mercedes-coureurs vorige week tijdens Q2 allebei op mediums? Dat was helemaal niet nodig. Ga dan op z’n minst voor twee verschillende strategieën, met minimaal eentje op de harde band. Maar goed: bij Mercedes zijn ze ook lang niet gek, die gaan dit weekend absoluut anders denken.”

Coronel snapt Marko: Titelkansen Verstappen zijn nog niet verkeken

Blijft overeind dat Verstappen door de omstandigheden net iets minder kansloos lijkt dan in alle GP’s voorafgaand aan het verjaardagsfeestje van de Formule 1 op Silverstone. Dat geldt voor de race in Spanje, maar hoe zit het daarna, met de titelstrijd? Helmut Marko heeft al aangegeven dat Verstappens titelkansen nog niet zijn verkeken, woorden waar Coronel zich op zich wel in kan vinden, al herhaalt hij dat Mercedes nog immer de dominante factor is.

“Het is natuurlijk allemaal ‘als als’ maar toch even hè: wat als Max niet was uitgevallen in Oostenrijk? Dan had hij er serieus bijgestaan hè. En Hamilton heeft die uitvalbeurt nog niet gehad. Verder zie je vooral dat Max door zijn eigen constantheid, in combinatie met de slimheid van het team, nog steeds in een positie zit om voor de titel te kunnen vechten”, aldus de WTCR-coureur. “En persoonlijk kijk ik altijd positief naar zaken. Het is in dat opzicht zeker nog niet verkeken voor Max, absoluut niet zelfs. Hij staat tweede in het wereldkampioenschap en is zoals gezegd al een keertje uitgevallen, dat zegt toch al genoeg? En daar komt bij: ze zullen bij Red Bull echter never nooit rusten, die blijven echt volle bak gaan voor de kansen van Max tot de laatste race of eigenlijk tot de allerlaatste bocht van de allerlaatste ronde."

