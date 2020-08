Marko ziet nog meer potentie: "WK-kansen zijn nog niet verkeken"

De start van het Formule 1-seizoen 2020 was door de overmacht van Mercedes niet om over naar huis te schrijven voor Red Bull, al vergoedt de onverwachte zege op Silverstone wel iets. Het zorgt bovenal voor optimisme bij de energiedrankengigant, niet in de laatste plaats bij topadviseur Marko. "We hebben nog steeds problemen met het chassis, vooral in de kwalificatie hebben we het lastig. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, het WK is nog zeker niet voorbij voor Max", aldus de Oostenrijker in gesprek met Sky Deutschland.

"Mensen vergeten heel snel dat we die eerste race in Oostenrijk ook hadden kunnen winnen, op basis van onze snelheid. En dan heb ik het nog niet eens over die van vorige week. Het verloopt nog steeds niet helemaal naar wens voor ons, maar ik ben blij dat we onszelf herpakt hebben. Max staat nu al tweede in het WK, dus het gaat de goede kant op", vervolgt Marko zijn verhaal wellicht ietwat optimistisch. Hij haalt ook hoop uit het F1-schema voor de komende weken. "We kijken nu alvast uit naar de race in Barcelona. Het schijnt 34 graden Celsius te worden. Begin september krijgen we nog twee races in Italië, daar zou het ook warm moeten worden. Dat helpt ons zeker, al willen we uiteindelijk in alle omstandigheden competitief zijn."

Op Silverstone leek Red Bull vooral door een snaarstrakke tactiek en door een sterk staaltje bandenmanagement aan het langste eind te trekken, al wil Marko de invloed van die strategie niet overschatten. "We kozen inderdaad voor een andere strategie dan Mercedes, maar moeten uiteindelijk gewoon concluderen dat we in iedere fase van de race en op iedere band veel sneller waren dan Mercedes. Daardoor is de strategie niet eens zo belangrijk gebleken, al gaf het ons aan het begin van de race wel een bepaalde veiligheidsmarge, toen we op de harde band al sneller waren dan Mercedes op de mediums."