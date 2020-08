Binotto: Wat Racing Point deed is zoals schoolwerk kopiëren

Racing Point werd schuldig bevonden aan het gebruiken van brake ducts die het niet zelf had ontworpen en kreeg naast een straf van 15 constructeurspunten ook een geldboete van 400.000 euro. Racing Point vond dat het niets fout deed en ging in beroep, maar aan de andere kant gaven ook Ferrari, Williams, Renault en McLaren aan in beroep te willen gaan omdat zij vinden dat de straf niet zwaar genoeg is. Temeer omdat Racing Point de brake ducts voor de rest van het seizoen 2020 op de wagen mag houden. Ferrari en Renault zijn daar ook in verder gegaan en gingen formeel in beroep, McLaren haakte dinsdagavond af.

Ferrari-teambaas Binotto vond de uitspraak van de stewards geen conclusie, maar een vertrekpunt in deze zaak. "Als Ferrari hebben we al over de zaak van Racing Point gesproken. Er waren protesten en toen was er het eerste verdicht dat zei dat wat Racing Point deed illegaal was. Dat is een vertrekpunt", aldus Binotto voor de camera van Sky Italia. "Stroll en Wolff mogen dan wel kwaad zijn, maar hier zijn de regels geschonden. Dit is zoals schoolwerk overnemen. Je hebt de student die kopieert, en de student die zijn werk doorgeeft en de anderen laat kopiëren."

"De feiten zijn duidelijk. We hebben onze intentie aangegeven om in beroep te gaan want we vinden dat deze uitspraak niet voldoende was." Daarom is Ferrari een van de vier teams die in beroep is gegaan om een strengere straf te bekomen. Het team bevestigde dinsdagavond dat het ook verder gaat met die beroepsprocedure en dat het niet alleen bij een intentie blijft.

De rol van Mercedes bestaat erin dat het de brake ducts aan Racing Point doorgaf op 6 januari, dus enkele dagen nadat de nieuwe sportieve reglementen voor 2020 ingingen en het overnemen van brake ducts werd verboden. De stewards suggereerden niet dat Mercedes daarbij in de fout ging omdat de overdracht van 6 januari om informatie ging die eerder al op legale wijze werd overgemaakt. Wolff stelde zondag dan ook dat Mercedes niet in de fout is gegaan in deze zaak. "We hebben niets verkeerd gedaan. "Als dit naar het hof van beroep van de FIA gaat, dan geloof ik dat wij een heel sterke zaak hebben. Als iemand denkt dat we iets verkeerd hebben gedaan, maar moeten ze ons maar naar de rechtbank stappen. Met plezier."