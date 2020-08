Ferrari en Renault zetten protest tegen Racing Point door

Racing Point werd afgelopen weekend schuldig bevonden aan het gebruik van brake ducts die het niet zelf had ontwikkeld, wat sinds 2020 niet meer mag. McLaren was samen met Ferrari, Renault en Williams een van de vier teams die na de uitspraak van de FIA in beroep wilden gaan omdat Racing Point de brake ducts ondanks een straf van 15 constructeurspunten en 400.000 euro wel gewoon mag blijven gebruiken.

De teams hadden tot 24 uur na de uitspraak om hun intentie uit te spreken en 96 uur om formeel in beroep aan te gaan, een deadline die woensdagochtend on 9.30u verstrijkt. Ferrari en Renault bevestigen aan Motorsport.com dat ze formeel in beroep gaan, zodat de zaak wordt doorgeschoven naar het internationale hof van beroep van de FIA. Williams zal woensdagochtend pas officieel bevestigen wat het zal doen.

McLaren volgt die intentie niet op en zal nu vanaf de zijlijn toekijken. "McLaren Racing heeft beslist om niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de stewards met betrekking tot het protest van Renault tegen Racing Point", klinkt het in een officiële mededeling. "Het team is tevreden met de beslissingen en conclusies van de stewards in de zaak en met het feit dat de FIA het overschrijden van de reglementen heeft onderzocht en bestraft. McLaren is tevreden dat de FIA de sportieve en technische reglementen verder zal verduidelijken om de Formule 1 te beschermen als sport waarin teams duidelijk gedefinieerd zijn als constructeurs, en verhindert dat het wereldkampioenschap Formule 1 wagens telt die effectief een kopie zijn van die van tegenstanders."

"Het bovenstaande in acht genomen zal McLaren Racing daarom niet verdergaan met een beroep in deze zaak. McLaren Racing respecteert de beslissingen van Ferrari en Renault om verder te gaan met hun beroep en zal de voortgang van het proces met interesse volgen."

Ook Racing Point gaat in beroep omdat het team van Lawrence Stroll vindt dat het niets fout heeft gedaan en de eigen naam dus wil zuiveren.