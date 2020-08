Coronacrisis werpt nieuwbouwplannen McLaren jaar terug

Het team kondigde vorig jaar aan om het McLaren Technology Centre in Woking te renoveren en een nieuwe windtunnel te bouwen als vervanging voor de faciliteit van Toyota in Keulen, waarvan het team de afgelopen jaren veel gebruik heeft gemaakt.

Stiekem werd daarbij met een schuin oog naar 2021 gekeken als jaar van oplevering, maar dat blijkt een utopie. In juni werd besloten om alle werkzaamheden aan de infrastructuur stil te leggen. Inmiddels zijn die werkzaamheden weer hervat en hoopt McLaren dat de faciliteiten in 2022 in gebruik kunnen worden genomen, concludeert Key. “De verschillende projecten beginnen langzaam weer op stoom te komen. In het originele plan zouden we onze windtunnel midden volgend jaar klaar hebben, en dus zouden we de ontwikkelingsperiode van de auto voor 2021 hebben gemist, maar dat gaat nu voor 2022 gebeuren.”

Met het besluit van de Formule 1 om de volledige nieuwe auto’s niet volgend jaar maar in 2022 in te voeren, verandert er dus niet veel, aldus Key. “Je zou kunnen zeggen dat we nu een vergelijkbare timing hebben. Maar we missen wel net dat kleine beetje extra technologie dat we wel zouden hebben met een nieuwe faciliteit. Uit het oogpunt van techniek is het jammer.”

McLaren Group, het moederbedrijf van het Formule 1-team werd door de coronapandemie hard geraakt. De verkoop van straatauto’s kwam vrijwel geheel stil te liggen en het bedrijf moest 1.200 medewerkers ontslaan. Bij het Formule 1-team moesten zo’n zeventig mensen vertrekken. Het bedrijf ontving in juni een lening van de nationale bank van Bahrein en liet eerder deze maand weten dat “het slechte nieuws achter ons ligt.”

Met medewerking van Luke Smith