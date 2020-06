Seidl: "Toekomst McLaren nooit in gevaar geweest"

McLaren kwam in de problemen door de coronacrisis. De pandemie leidde er toe dat de verkoop van McLaren-straatauto’s vrijwel geheel stil kwam te liggen. Omdat er ook uit de Formule 1 nauwelijks nog inkomsten binnenvloeiden, kwam de stal uit Woking met een acuut liquiditeitsprobleem te zitten. McLaren wilde dat tekort het hoofd bieden door een hypotheek te nemen op de gebouwen en historische racewagencollectie, maar een groep schuldeisers stak daar een stokje voor.

Over die kwestie loopt vanaf 2 juli aanstaande een rechtszaak, maar McLaren bleef niet bij de pakken neerzitten en benaderde de nationale bank van Bahrein voor een lening van 150 miljoen dollar (164 miljoen euro). Die lening werd gisteren goedgekeurd en dient als overbrugging tot de rechtszaak is afgerond.

Het geld is bijzonder welkom, zegt Seidl in gesprek met verschillende media waaronder Motorsport.com. “Het is denk ik een extra stimulans, een extra motivatie voor iedereen bij het team. We kunnen ons nu weer volledig richten op wat we het liefste en het beste doen, namelijk een goede auto ontwerpen, die vervolgens bouwen en er hard in rijden.”

De financiële problemen zijn ondanks de lening nog steeds niet van tafel, maar de toekomst van het Formule -1-team staat absoluut niet op het spel, aldus Seidl. “De financiële uitdagingen waarmee we te maken hebben, gecombineerd met de coronamaatregelen die we hebben moeten nemen – zoals het snijden in de loonkosten en het met verlof sturen van het personeel – hebben eerlijk gezegd weinig invloed gehad op dit en volgend jaar.”

Business as usual

“Ik sta in voortdurend contact met Zak [Brown]. Hij hield me continu op de hoogte van wat er op financieel gebied gebeurde. Uiteindelijk ging het er alleen maar om, dat we de juist manier van financiering konden vinden om ons door de crisis te loodsen en ons er van te verzekeren dat we na de crisis in een goede positie verkeren. Daarbij was het slechts een kwestie van tijd voor we alles op een rijtje zouden hebben. Er is nooit aan getwijfeld dat McLaren dit jaar niet aan de start zou verschijnen”, vervolgt Seidl.

En dus is het ondanks alles business as usual bij het team van Carlos Sainz en Lando Norris. “We liggen op schema volgens het plan dat we afgelopen winter hebben opgesteld. We nemen vanaf Oostenrijk regelmatig updates mee voor de auto en werken gelijktijdig volle bak aan de wagen voor volgend seizoen op tijd af te hebben, waarbij natuurlijk de grootste uitdaging is om de Mercedes-krachtbron er in verwerkt te krijgen.”

Bouw windtunnel ligt stil

Naast het ontwikkelen van een nieuwe auto was McLaren ook druk doende om de infrastructuur van het team aan te pakken en te moderniseren. Zo waren er een nieuwe simulator en een nieuwe windtunnel gepland, maar die plannen zijn even in de ijskast gezet. Het is nog te vroeg om die projecten weer op te starten, stelt Seidl. “Gezien het feit dat we nog niet weten hoe onze inkomsten er dit jaar uit zullen zien, zijn we erg voorzichtig. We moeten afwachten tot we op dat vlak groen licht krijgen. Je kunt je voorstellen dat ik er alles aan doe om de verschillende infrastructurele projecten zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. We weten allemaal dat het van cruciaal belang is om weer terug te keren aan de top, we hebben op dat punt namelijk gewoon een achterstand op de topteams.”

Met medewerking van Jonathan Noble