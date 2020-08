Vandoorne keert in Spanje terug als reserve McLaren en Mercedes

McLaren heeft officieel geen reservecoureur aangesteld voor het seizoen 2020, maar sloot een overeenkomst met Mercedes af waardoor het gebruik kan maken van de diensten van Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez, de reserves van de kampioensformatie. Bij de 70th Anniversary Grand Prix moest het Britse team voormalig Force India-coureur Paul di Resta vragen stand-by te staan voor het geval Carlos Sainz of Lando Norris ziek zou worden. De reden: Vandoorne was met de Formule E in Berlijn, terwijl de superlicentie van Gutierrez verlopen is en hij eerst 300 kilometer in een recente F1-bolide moet afwerken voor hij weer een superlicentie krijgt.

McLaren heeft nu bevestigd dat het vanaf de Spaanse GP weer gebruik gaat maken van de eerder gesloten overeenkomst met Mercedes. Vandoorne rondt donderdag zijn Formule E-seizoen af en is dit weekend dus beschikbaar om waar nodig in te vallen. “Onze overweging op dit moment is dat we een overeenkomst met Mercedes hebben over het gebruik van hun reservecoureur in het geval dat wij die nodig hebben”, legde teambaas Andreas Seidl uit. “Wat vorig weekend bijzonder was, was dat Stoffel simpelweg niet beschikbaar was omdat hij Formule E reed. Maar omdat Stoffel vanaf Barcelona weer beschikbaar is, kiezen wij weer voor hem.”

Vandoorne was onderdeel van het opleidingsprogramma van McLaren en maakte tijdens de GP van Bahrein in 2016 zijn Formule 1-debuut bij de renstal uit Woking. Hij verving toen de geblesseerde Fernando Alonso, die in 2017 en 2018 de teamgenoot was van de Belg bij McLaren. Nadat Vandoorne eind 2018 vertrok bij McLaren, koos hij voor een Formule E-avontuur bij Mercedes. Ook werd hij reserve van het F1-team van de Duitse autofabrikant.

Met medewerking van Luke Smith