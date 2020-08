Mercedes houdt rekening met nieuwe bandenproblemen in Spanje

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hadden tijdens de 70th Anniversary Grand Prix op het warme asfalt van Silverstone grote problemen met het managen van hun achterbanden en dat vormde de sleutel tot de overwinning van Max Verstappen, zo analyseert Mercedes-ingenieur Andrew Shovlin na afloop. “De temperatuur aan de achterkant was het probleem. Het centrale deel van de banden werd erg heet. En wanneer dat heet wordt, dan gaat het schuiven en dat veroorzaakt weer meer hitte, en dan gaat de druk omhoog. Wat je dus krijgt is een vicieuze cirkel waarbij je grip verliest en het steeds moeilijker wordt om een en ander onder controle te houden.” Verstappen kon in tegenstelling tot Hamilton en Bottas wel alles uit zijn banden halen op het loeihete circuit en koerste zo af op zijn eerste zege van het seizoen.

Op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt de komende dagen opnieuw hoge temperaturen verwacht en dat baart Mercedes zorgen, zo vervolgt Shovlin. “Het zou dwaas zijn om te denken dat we dit probleem niet vaker gaan zien en dat we er in Spanje niet mee te maken kunnen krijgen. We moeten naar oplossingen zoeken en als we daarmee deze week progressie boeken dan moeten we proberen te begrijpen wat exact de grond van het probleem is, waarom we zoveel slechter zijn dan de anderen. Als dat lukt dan kunnen we in Spanje weer top zijn.”

Toch houdt Shovlin rekening met nieuwe tegenslag. “Er bestaat geen twijfel over dat Spanje zwaar zal zijn. En dan Spa [België] na Spanje, dat is opnieuw een circuit met veel energie waar blaarvorming kan optreden. We moeten ons concentreren op hoe we de banden meer kunnen koelen, hoe we dit probleem kunnen voorkomen. Hopelijk hebben we dit probleem niet meer, maar Spanje zal een goede test zijn om te zien of we vooruitgang hebben geboekt.”

Met medewerking van Luke Smith