Vettel spreekt met Racing Point: "Maar nog geen besluit genomen"

Vettel moet aan het einde van het seizoen vertrekken bij Ferrari en heeft Racing Point wellicht over als een van de weinige opties voor komend seizoen. Dat team heeft in Perez en Lance Stroll echter twee coureurs die om verschillende redenen een zekerheidje lijken voor het voormalige Force India. Perez omdat hij een doorlopend contract heeft en veel sponsorgeld meebrengt en Stroll omdat hij de zoon is van de teameigenaar. Het was dan ook opmerkelijk dat geconfronteerd met alle geruchten Perez vanmiddag liet weten door een ander, concurrerend team te zijn benaderd. Het contract van de Mexicaan is naar verluidt voor 31 juli af te kopen en juist dat lijkt mogelijkheden te bieden voor Vettel.

De Duitser sprak afgelopen weekend al uitgebreid over zijn vertrek bij Ferrari en zijn toekomstplannen en wilde daar vandaag in de FIA-persconferentie niet veel aan toevoegen. “Geruchten zijn niet voor niets geruchten. Sinds Oostenrijk zijn er pas een paar dagen verstreken en er is dan ook niet veel veranderd. Feitelijk is er niets nieuws te melden.”

De mogelijke overstap van Vettel naar Racing Point is het grootste nieuws de afgelopen dagen en dat is Vettel ook niet ontgaan. “Iedereen heeft het over Racing Point. Ik vond ze tijdens de eerste twee races imponerend, hun snelheid. Maar als het over mijzelf gaat dan is er zoals gezegd geen nieuws te melden. Er is de afgelopen week niets veranderd en zoals ik de vorige keer al zei, het zal nog wel even duren om een beslissing te nemen vooral voor mijzelf. Ik weet nog niet of ik volgend jaar wel rijdt, of niet en dan misschien terugkomen of helemaal niet meer zal racen. Ik weet het nog niet en voel geen enkele druk om nu een besluit te nemen.”

Witte rook is er dus allerminst, maar Vettel laat wel weten verkennende gesprekken te voeren met het team dat volgens jaar als Aston Martin door het leven gaan. "Maar in dat stadium zijn dat gewoon vrijblijvende gesprekken hoor. Zo heb ik vorige week al aangegeven dat ik ook met Renault heb gesproken. Pas in een later stadium kan zoiets meer concreet worden, maar nu valt er nog geen nieuws te melden en gaat het gewoon om wat ongedwongen gesprekken."