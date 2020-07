Hungaroring beter voor Verstappen? "Mercedes is overal ijzersterk"

Na twee krachtmetingen in Oostenrijk heeft Verstappen vijftien punten op de teller staan. Minder dan verwacht en bovenal minder dan door Red Bull gehoopt. De vervolgvraag luidt of die forse achterstand ten opzichte van Mercedes structureel is of dat de kloof op een high-downfoce circuit zoals de Hungaroring te verkleinen valt. Topsnelheid speelt in Hongarije immers een minder grote rol, hetgeen Red Bull in de kaart zou moeten spelen.

"Ieder weekend is een nieuwe kans, maar je moet wel reëel blijven. Als je ziet hoe dominant Mercedes is, dan zullen ze op ieder circuit sterk zijn. Het zal dus weer lastig worden om hen te verslaan. Maar laten we kijken hoe dichtbij we kunnen komen. Misschien gaat het weer dit weekend ook opnieuw een rol spelen, dat kan misschien voor wat chaos zorgen. Op basis van pure snelheid zullen ze lastig te verslaan zijn", aldus Verstappen tijdens de online persconferentie. "In langzame bochten zijn we erg competitief. We verliezen alleen ten opzichte van Mercedes op de rechte stukken en in snelle bochten."

Dat verlies is op de snelle Red Bull Ring pijnlijker dan op de langzame Hungaroring. Deze omloop zou Red Bull moeten liggen, al rekent Verstappen zich niet rijk. "Of dit circuit goed voor ons is? Ik weet het nog niet, dat moeten we nog maar zien. Ik kan er natuurlijk wel een heel mooi verhaal van maken door te zeggen dat de Red Bull Ring een 'power'-circuit is en dat we hier minder rechte stukken hebben en vorig jaar pole-position pakten. Ik kan het wel gaan 'hypen' door te zeggen dat ik verwacht een goede kans op de overwinning te maken, maar zo ben ik niet", aldus de achtvoudig Grand Prix-winnaar. Het structurele gat is er namelijk nog steeds, zo voorspelt Verstappen. "Ik zou graag zien willen dat we dichter bij Mercedes zitten. Maar goed: iedereen werkt keihard, dit is momenteel wat het is. We moeten gewoon keihard blijven werken om het gat alsnog te dichten."

VIDEO: Verstappen in actie met de RB16