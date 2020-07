Verstappen over titelkansen in 2020: “Ik geef niet op”

Mercedes is uitstekend aan het Formule 1-seizoen 2020 begonnen. Zowel in de kwalificatie als in de race geeft zij de concurrentie vooralsnog het nakijken. Valtteri Bottas pakte tijdens het eerste weekend in Oostenrijk de pole-position en de overwinning, en Lewis Hamilton deed dat tijdens het tweede weekend op de Red Bull Ring. De Fin en de Brit gaan zodoende nu met respectievelijk 43 en 37 punten aan kop in het kampioenschap.

De verwachtingen rond Max Verstappen en Red Bull Racing waren in de aanloop naar het seizoen hooggespannen, maar in de eerste race viel de Nederlander al vroeg uit met een technisch probleem en in de tweede krachtmeting bleek een derde plaats achter de twee Mercedes-rijders het maximaal haalbare. De Limburger staat dankzij het podium van afgelopen weekend nu op 15 punten, waarmee hij er 28 minder heeft dan Bottas en 22 minder dan Hamilton. In het constructeurskampioenschap staat Red Bull momenteel nog achter McLaren op de derde stek. Het team uit Milton Keynes vergaarde tot dusver 27 punten, terwijl de teller van Mercedes al op 80 staat.

Van opgeven wil Verstappen echter niets weten en dat ondanks de beperkte ontwikkeling die er dit jaar mag plaatsvinden en het feit dat er dit seizoen minder races worden verreden dan normaal. Gevraagd of de wereldtitel reeds een moeilijk verhaal is geworden, antwoordde de Red Bull-rijder tijdens een online mediasessie met de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com: “Dat is geen geheim. We hebben het onszelf natuurlijk ook al moeilijker gemaakt met de uitvalbeurt in het eerste weekend. Er worden nu langzamerhand wel meer wedstrijden bevestigd, maar het wordt geen volle kalender. Dus als we echt mee willen gaan doen voor het kampioenschap, dan moeten we nu natuurlijk wel beginnen met winnen. We staan natuurlijk al aardig wat punten achter, maar we gaan het zien. Ik geef niet op. Het zal zeker niet makkelijk worden, maar het is natuurlijk niets om de hoop nu al op te geven.”

Ondanks dat er snel begonnen moet worden met winnen, liet Verstappen eerder op de dag in de persconferentie al weten dat hij Mercedes dit weekend in Hongarije weer vooraan verwacht. Op de vraag of de Hungaroring van de banen die eraan komen, nog het beste circuit is voor Red Bull, laat hij aan de Nederlandse media weten: “Geen idee. Ik denk dat we het gewoon moeten afwachten. Elk weekend weer opnieuw. Vorig jaar ging het in Hongarije natuurlijk niet verkeerd, maar als Mercedes zo dominant is, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. We gaan het zien.”

Verstappen ontkent dat de huidige situatie hem moedeloos maakt, ondanks dat er momenten lijken te zijn waarin hij zich in zijn lot lijkt te berusten, zoals afgelopen zondag tijdens het gevecht met Valtteri Bottas. “Ik probeer altijd gewoon het beste uit mezelf te halen, ook al weet ik dat ik op dat moment Mercedes niet kan verslaan”, zegt Verstappen als hem gevraagd wordt of het lastig is om gemotiveerd te blijven. “Ik wil er wel zo dicht mogelijk bij zitten en er het beste van maken. Ik kan natuurlijk ook een paar tienden langzamer gaan rijden en dan ook gewoon derde worden. Maar zo ben ik niet. Zoals afgelopen zondag met Bottas ook, ik had hem ook gewoon voorbij kunnen laten en niets kunnen doen. Ik weet immers dat hij mij toch wel inhaalt. Maar ik ga hem natuurlijk niet makkelijk voorbij laten.”

Teamgenoot Alexander Albon was afgelopen zondag in de race een stuk langzamer dan Verstappen, wat de Britse Thai hier en daar op kritiek is komen te staan. Verstappen zou meer hebben aan een tweede rijder die op zijn minst snel genoeg is om van strategische waarde te kunnen zijn voor de Nederlander. Daar is momenteel geen sprake van. Verstappen wil er weinig over kwijt: “Uiteindelijk ga ik daar niet over, of die kritiek nou wel of niet terecht is. En uiteindelijk maakt me dat ook niets uit. Ik moet me gewoon op mezelf concentreren.”