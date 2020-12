Vettel neemt geëmotioneerd (en zingend) afscheid van Ferrari

Vettel zal er niet rouwig om zal zijn dat hij geen tijd meer hoeft door te brengen in de Ferrari-bolide. Hij had naar eigen zeggen een “zwaar en vermoeiend” seizoen, maar beleefde toch een emotioneel afscheid van het team waar hij de afgelopen zes seizoenen hoogte- en dieptepunten meemaakte.

Vettel kreeg nog voor de race – bij het wegrijden uit zijn garage – een ovationeel applaus van zijn teamcollega's die zich in een erehaag voor de box hadden opgesteld. De Duitser finishte de Grand Prix van Abu Dhabi vervolgens op een nietszeggende veertiende plaats, maar na afloop ging het daar niet over. Vettel had speciaal voor de gelegenheid een eigen tekst ingestudeerd op de bekende Italiaanse evergreen ‘Azzurro’ (van Adriano Celentano) en zong het team over de boordradio toe, gevolgd door een welgemeend 'grazie'.

“Het was een emotionele dag”, aldus Vettel na afloop van de race in gesprek met Motorsport.com. “Ik bedoel, het resultaat is niet om over naar huis te schrijven. De race is het vermelden niet waard, maar ik heb echt genoten van de kleine gestes vanaf het begin van het weekend. De monteurs, de ingenieurs, al die mensen waarmee ik in de afgelopen jaren zo lang heb gewerkt, en zo hard. Ik zal een aantal van hen erg missen. Maar het is goed dat ik er [volgend F1-seizoen] nog ben, ik krijg de kans om ze weer te zien.”

Mislukte bandenstrategie

Vettel en Leclerc waren de Grand Prix van Abu Dhabi gestart vanaf de plaatsen twaalf en dertien. Ferrari besloot beide coureurs tijdens de safety car niet naar binnen te halen. Daardoor schoven ze in eerste instantie keurig op naar de top-tien van het veld, maar naar mate hun banden meer en meer begonnen te slijten, werden beide piloten alsnog aan alle kanten ingehaald. Geen gelukkige strategie dus, zo oordeelt Vettel. “We zaten op een tegengestelde strategie ten opzichte van de meeste andere auto’s. Dat werkte niet echt in ons voordeel. Maar goed, we hebben geprobeerd om er zoveel mogelijk bij te blijven.”