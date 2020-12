Hamilton wil voor Kerstmis nieuw contract tekenen bij Mercedes

Daar waar Valtteri Bottas al enkele maanden zeker is van zijn plek bij Mercedes in 2021, geldt dat Hamilton nog altijd geen nieuw contract heeft getekend. De Brit en de renstal hebben meermaals de wens uitgesproken om de overeenkomst te verlengen, maar dat zou pas gebeuren nadat de strijd om de wereldtitels beslecht was. Dat gebeurde toen er nog drie races op het programma stonden, maar daarna liepen de onderhandelingen wederom vertraging op toen Hamilton na de Grand Prix van Bahrein besmet raakte met het coronavirus.

Nadat hij de Grand Prix van Sakhir moest missen keerde Hamilton terug tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Na afloop van de race kreeg hij de onvermijdelijke vraag of hij binnen welke termijn hij verwacht een nieuw contract te tekenen bij Mercedes. “Hopelijk in de komende weken”, luidde zijn eerst antwoord. Vervolgens kwam Hamilton met een specifieker moment: “We willen het graag voor kerst afgerond hebben, denk ik. Ik wil hier volgend jaar zijn en ik denk dat wij als team nog meer te doen en te bereiken hebben, binnen de sport maar nog meer daarbuiten. Ik hoop dat de onderhandelingen deze week kunnen beginnen en hopelijk ligt alles voor Kerstmis vast.”

Dat Mercedes er ook op vertrouwt dat er snel een overeenkomst wordt gesloten met Hamilton, bleek wel uit de publicatie van de voorlopige inschrijflijst van de FIA. Daar waar Red Bull Racing en AlphaTauri, de enige andere teams met een vrije plek, nog geen naam doorgaven voor die inschrijflijst, schreef Mercedes Hamilton ‘gewoon’ in. De reden dat er vooralsnog geen contract is getekend, is volgens teambaas Toto Wolff dan ook volledig te wijten aan de coronabesmetting van de wereldkampioen. “We gaan dit gesprek voeren, we liepen wat vertraging op”, zei Wolff. “We hebben altijd volgehouden dat we dit zouden doen nadat de titel binnen was, maar toen vertraagde het virus ons voor nog eens tien dagen tot twee weken.”