Vettel hoopvol: "We zouden er beter voor moeten staan"

Vettel eindigde de twee vrije trainingen op een vijfde en twaalfde plaats, en had na afloop gemengde gevoelens. Waar zijn kwalificatiesimulaties een opgaande lijn vertoonden daar had hij nog wel moeite met de 'long runs', het nabootsen van de race. “In het algemeen ging over één ronde iets beter. ’s Middags had ik wat meer last om de ronden aaneen te rijgen. We zouden er wat beter moeten voorstaan, laten we afwachten wat de zaterdag ons brengt”, verklaarde Vettel na afloop.

De Duitser loop al het hele seizoen achter de feiten aan. Vorige week ontdekte Ferrari een “klein probleem” in het chassis van zijn auto en dus werd besloten hem een nieuw chassis te geven. Die nieuwe auto is een vooruitgang, maar nog geen garantie voor succes, vervolgde Vettel. “We hebben nog niet alle antwoorden, maar over het algemeen kun je zeggen dat we het met dit chassis allemaal een stuk beter begrijpen. Op vrijdag is het altijd lastig in te schatten. Je probeert een hoop dingen uit en dat hebben we vandaag dus ook gedaan.”

De omstandigheden op het snikhete Circuit de Barcelona-Catalunya zijn niet ideaal en ook Vettel had ietwat moeite met de hoge temperaturen. “Met de temperaturen die we hebben zal het belangrijk worden hoe we de race benaderen. Het zal lastig zijn, maar dat geldt voor iedereen.”

Vettel scoorde in de afgelopen vijf Grands Prix slechts tien punten en staat dertiende in de klassement. Teamgenoot Charles Leclerc kwam al tot 45 punten en een vierde plaats in de rangschikking.

Met medewerking van Luke Smith