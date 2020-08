Ferrari vindt probleem en geeft Vettel nieuw chassis voor Spanje

Vettel kende twee tegenvallende races op Silverstone, waar de Britse en 70th Anniversary Grands Prix werden verreden. Zijn hoogste klassering in de kwalificaties en races was tiende. De viervoudig wereldkampioen sprak over een gebrek aan vertrouwen in de Ferrari SF1000 en had in de eerste bocht een spin tijdens de 70th Anniversary Grand Prix, waardoor hij de race met een achterstand begon. Na afloop van de race bevestigde teambaas Mattia Binotto dat een wissel van het chassis werd overwogen in een poging om de problemen van Vettel op te lossen.

Nu heeft de Scuderia bevestigd dat het chassis van Vettel voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix gewisseld wordt, nadat er een probleem gevonden is. “Sebastian krijgt een nieuw chassis, omdat bij de analyse na afloop van de race op Silverstone een klein probleem gevonden is, dat werd veroorzaakt door een harde impact op een kerbstone”, verklaarde head of chassis engineering Simone Resta. “Het zal geen enorme impact gehad hebben op de prestaties, maar het was een logisch besluit.”

Ferrari heeft in de eerste vijf races van 2020 moeite gehad om aan het front mee te strijden, nadat het in vergelijking met vorig seizoen veel topsnelheid heeft verloren. Charles Leclerc heeft twee podiums gescoord en pakte afgelopen zondag op Silverstone een vierde plek, mede door een gewaagde strategie met slechts één pitstop in warme omstandigheden. Resta vertelde dat Ferrari voorbereid is op een moeilijk weekend in Spanje, maar heeft ook het gevoel dat er een vergelijkbare uitdaging staat te wachten vanwege het warme weer.

“We komen naar Barcelona in de wetenschap dat dit geen makkelijk weekend voor ons wordt, gezien hoe de tests in februari daar verliepen”, zei Resta. “In de eerste vijf races hebben wij echter hard gewerkt om te proberen de prestaties van de auto te verbeteren en alle potentie eruit te halen. We zullen natuurlijk veel warmer weer tegenkomen met verwachte baantemperaturen van boven de 40 graden Celsius. Het wordt een belangrijke factor, vooral als het aankomt op het gedrag van de banden. Dat zagen we tijdens de laatste twee races op Silverstone.”

Met medewerking van Luke Smith