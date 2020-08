Renault: Racing Point moet punten uit races met protest verliezen

Racing Point kreeg 15 punten aftrek en een boete van 400.000 euro nadat de stewards vonden dat het team zich niet had gehouden aan de sportieve reglementen met het ontwerp van de achterste brake ducts van de RP20. Toch kreeg het team toestemming om de ontwerpen in het restant van 2020 te blijven gebruiken, omdat de FIA meent dat de renstal de kennis over de brake ducts van Mercedes, die zij gekopieerd hebben, niet zomaar kan vergeten. Er is echter beroep aangetekend tegen de straf: Renault en Ferrari willen een zwaardere sanctie, Racing Point juist een lichtere straf.

Renault F1 Team-teambaas Cyril Abiteboul is van mening dat Racing Point in iedere race dat er protest is aangetekend tegen de brake ducts uit de uitslag gehaald moet worden. “We verwachtten een straf die consistent zou zijn met wat we in het verleden hebben gezien. De meest recente die wij accepteerden was na Suzuka. Toen voldeden wij niet aan een regel in het sportieve reglement, en niet het technische reglement. Toen werden wij gediskwalificeerd en verloren we al onze punten. Renault kreeg geen korting om het maar zo te zeggen, dus waarom zou Racing Point die korting wel moeten krijgen? Ze zouden alle punten moeten verliezen die ze hebben behaald in de evenementen waar we hebben geprotesteerd.”

Renault heeft na de laatste vier races consequent protest ingediend tegen Racing Point. Ook na de uitspraak van de FIA diende de Franse renstal een protest in na de 70th Anniversary Grand Prix, die resulteerde in een derde reprimande. Dit blijft volgens Abiteboul doorgaan totdat het ‘Court of Appeal’ uitspraak gedaan heeft over de zaak. “We hebben het vooruitzicht dat de auto’s van Racing Point in de komende tien races een reprimande krijgen. Dat is een vreemde situatie”, zei de Fransman. “Daar willen we graag meer duidelijkheid over hebben, zonder te zeggen dat ze dit hele jaar gediskwalificeerd moeten worden. Maar qua communicatie richting de fans, het publiek is het een beetje vreemd dat we moeten uitleggen dat een auto niet helemaal voldoet aan de regels en dat ze een reprimande krijgen, maar dat die auto wel meedoet aan het kampioenschap en om de punten. Als het mogelijk is, willen we dat ook af kunnen sluiten.”

Szafnauer blijft echter vol vertrouwen dat Racing Point onder de straf uit kan komen door in beroep te gaan bij het ‘Court of Appeal’. “Wij waren compleet transparant en open met de FIA tijdens hun proces met het controleren van onze brake ducts en de rest van onze auto. Zij concludeerden dat de regel, vooral voor brake ducts die overgingen van een ‘non-listed part’ naar ‘listed part’, dubbelzinnig en onduidelijk was. Daardoor vinden wij dat onze straf voor een dubbelzinnige en onduidelijke regel, die we niet opzettelijk hebben overtreden, nogal zwaar is. Dat is de reden dat we in beroep gaan en we hebben er veel vertrouwen in dat we dat beroep gaan winnen.”

Met medewerking van Luke Smith