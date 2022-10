Vettel: Boordradio 'Arigato Suzuka' ontstond spontaan tijdens Q3

"Arigato gozaimasu Suzuka. Thank you. I will miss this place", zei Sebastian Vettel via de boordradio nadat hij zijn laatste Formule 1-kwalificatie op Suzuka had afgerond. Op het circuit waar hij in 2011 zijn tweede wereldtitel veiligstelde, kende de Aston Martin-coureur een van zijn beste kwalificaties van het jaar door met P9 zijn beste startpositie van 2022 te evenaren. Vettel genoot naar eigen zeggen enorm van de sessie en dat was voor hem de aanleiding om Suzuka en de Japanse fans spontaan te bedanken via de boordradio. "Nee, het was spontaan. Deze plek heeft mij zoveel plezier gegeven en nadat ik me zo levendig voelde in de auto, vond ik het gepast om dankjewel te zeggen."

Dat Vettel erin slaagde om Q3 te halen, betekent niet dat hij een makkelijke kwalificatie had. Zowel in Q1 als Q2 slaagde hij er als laatste in om zich te plaatsen voor het volgende segment. Dat de negende startpositie uiteindelijk zijn deel is, maakt de dag compleet voor de Duitser. "Ik heb van de hele kwalificatie genoten. We gingen heel krap door naar Q2 en het verschil was richting Q3 nog kleiner. Het was een geweldige dag voor ons, een prachtige sessie", aldus Vettel. "Ik heb hier zoveel steun gekregen. Het is geweldig, er is hier zoveel energie en de mensen lijken heel blij dat wij weer terug zijn. Ik zag veel Duitse vlaggen en het voelde gewoon goed om ze te bedanken."

Daar waar Vettel Q3 haalde, werd teamgenoot Lance Stroll al in Q1 uitgeschakeld. De Canadees moet als negentiende starten en dat is misschien wel het bewijs dat Suzuka niet echt goed bij de AMR22 past. "Op papier is dit niet ons circuit, we hebben een behoorlijk grote vleugel en onze auto heeft te veel drag", erkent Vettel. "Ik weet het niet, misschien is het een beetje de kracht van Suzuka. De ronde in Q2 reed ik onder druk, want ik wilde Q3 halen met een perfecte ronde. Dat is gelukt, maar net. Dan krijg je de bevestiging dat het is gelukt enzovoorts. Toen ik over de finish kwam, zei ik al dat het een heel goede ronde was en dat ik blij was. In Q3 ging ik nog sneller, maar het was toen geen wedstrijd meer omdat je weet dat de rest eigenlijk sneller hoort te zijn. We hebben de ietwat onfortuinlijke Lando verslagen, maar al met al was het een goede sessie."

De vreugde van Sebastian Vettel na het halen van Q3 op Suzuka