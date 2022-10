Volgend jaar staan er twee Nederlanders op de Formule 1-grid en die zijn allebei in de Red Bull-familie te vinden. Zaterdagochtend maakte AlphaTauri immers bekend dat Nyck de Vries mag instappen als vervanger van Pierre Gasly. Het is voor de 27-jarige coureur uit Uitwellingerga een droom die werkelijkheid wordt en ook Marko vindt hem perfect bij het zusterteam van Red Bull passen. "Nyck is misschien niet de jongste meer, maar hij heeft wel veel ervaring opgedaan. Hij heeft erg hard moeten werken om terug te komen na die periode met McLaren en dat laat zien dat hij erg vastberaden is. Dat hij terug moest knokken na een soort break in zijn carrière betekent dat hij kan vechten en dat is voor ons een belangrijke eigenschap."

De technische kennis en het feit dat De Vries zich snel kan aanpassen aan verschillende auto's, zijn twee andere factoren die Marko van meerwaarde acht. "Ik was erg onder de indruk van de boordradio's toen hij in de auto van Sebastian Vettel stapte. Ik heb naar de radio geluisterd en de opmerkingen die hij maakte waren zeer goed", laat Marko in de paddock op een vraag van Motorsport.com weten. Daarna volgde de daadwerkelijke race in Monza en die heeft logischerwijs de doorslag gegeven. "Voor die race stond Nyck niet op onze eerste lijst, of laat ik zeggen niet op de eerste plek. Maar wat we in Monza van hem hebben gezien, heeft de dingen wel veranderd."

"Hij stapte daar in en leverde meteen. De druk was groot, maar hij heeft geen foutje gemaakt." Daarna sprak Marko in Graz met De Vries, nadat Max Verstappen de Friese coureur had geadviseerd om Marko eens te bellen. De Vries grapte in eerste instantie nog over schnitzels en typisch Oostenrijkse dingen, maar daar ging het gesprek logischerwijs niet over. "Ik heb met Nyck gesproken en daarmee kreeg ik de bevestiging dat hij de juiste aanpak voor ons heeft." Het heeft geleid tot twee Nederlanders op de grid, waarbij Marko lachend opmerkt. "Dat is goed voor jullie, maar de PR-afdeling vindt het niet zo verstandig! Maar goed, het draait bij ons om de prestaties."

Mercedes-kennis van meerwaarde? "Ze staan derde in WK..."

Op de vraag wat hij van De Vries verwacht, is Marko's antwoord helder: "Het gaat om performance, zoals altijd." Naast de pure snelheid verwacht de Oostenrijker overigens ook dat De Vries achter de schermen veel kan toevoegen. Sterker nog: hij ziet De Vries voor 2023 al als teamleider en niet Yuki Tsunoda, die toch meer F1-ervaring heeft. "Absoluut. Yuki is nog jong en heeft die ervaring op technisch vlak niet, dus Nyck kan het team leiden. We zullen zien hoe het volgend jaar in de praktijk gaat, maar afgaande op zijn ervaringen en persoonlijkheid zou Nyck de teamleider moeten zijn."

Dat De Vries ervaring heeft opgedaan in verschillende 2022-auto's kan hem daarbij helpen. "Nyck is reservecoureur van zo'n beetje ieder Mercedes-team en heeft ook in veel verschillende simulators gezeten. Die ervaringen nemen wij als team natuurlijk graag mee." De Vries zelf heeft al genuanceerd hoe belangrijk dat is, aangezien iedere formatie op zichzelf opereert en het meenemen van Mercedes-kennis niet zo'n grote rol speelt. Bij het merk met de ster maken de kopstukken zich er evenmin zorgen over. Marko reageert afsluitend met een lach op de vraag of de Mercedes-achtergrond van De Vries een voordeel is: "Ze staan derde in het kampioenschap, dus ja, wat kunnen we van hen leren?"

Video: De Vries over zijn contract bij AlphaTauri