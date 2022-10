Mercedes op fikse achterstand in F1-kwalificatie Japan

Mercedes kwam sterk uit de startblokken op de natte vrijdag, maar Lewis Hamilton sprak na afloop van de twee trainingen al uit dat het in droge omstandigheden lastiger zou worden. Dat bleek het geval, al is de Mercedes-coureur niet ontevreden. "De auto was goed in de derde training", opent hij tegenover onder meer Motorsport.com. "De wijzigingen die we doorvoerden voor de kwalificatie waren allemaal raak. Ik ben over het algemeen blij met hoe de kwalificatie liep. Het is natuurlijk niet lekker dat we negen tienden trager waren, maar we proberen naar de positieve zaken te kijken."

Negen tienden seconde was namelijk het verschil naar polesitter Max Verstappen. Een groot gat, maar voorafgaand wist Hamilton ook niet zo goed waar hij rekening mee moest houden. "Ik had voor de kwalificatie echt geen idee waar we stonden. Ik was verrast dat we er in Q2 op een gegeven moment drie tienden achterstonden. Vervolgens verloren we negen tienden in het laatste deel. Ik heb geen idee waar die tijd bleef. Het schort bij ons wel voor een gedeelte aan het tempo op de rechte stukken."

Alpine liet vrijdag en in de derde training al een keurige snelheid zien. Esteban Ocon imponeerde in de kwalificatie door de vijfde startpositie te veroveren. Fernando Alonso nam direct plaats achter de Brit. Kwam dit als een verrassing? "Nee, in sommige races zijn ze sneller en in andere weer trager", vervolgt Hamilton. "Vaak zijn zij iets minder sterk in de race, dus hopelijk kunnen we ze morgen snel inhalen." En voor zondag wordt er regen voorspeld. Welke kansen dicht Hamilton zichzelf toe? "De regent zorgt vaak voor mogelijkheden. Ik denk niet dat wij als team een heel spannende race krijgen zodra het droog blijft."

Ontevreden Russell

Teamgenoot George Russell is minder te spreken na afloop van de kwalificatie. De Brit veroverde de achtste startplek. Hij had niet verwacht dat het zaterdag zo lastig zou worden, maar was er al wel vanuit gegaan dat strijden voor pole niet zou gebeuren. "We hadden niet verwacht dat we zo'n achterstand zouden hebben. Ik zit ook nog achter de mannen van Alpine. Dit gebeurt alleen niet voor het eerst", zegt Russell. "Er staat altijd wel een Alpine of McLaren voor onze neus." Op de vraag van Motorsport.com of slechts een uur voorbereidingstijd in droge condities alles lastiger maakte, antwoordt hij. "Nee, dat niet. Dat maakt weinig uit." Ondanks dat Mercedes sterk voor de dag kwam in de regen, hoopt Russell niet dat de race ook nat wordt. "Met regen is er geen DRS en zonder DRS halen wij niemand in. De slijtage was vrijdag best hoog, maar we gaan zien wat de wedstrijd brengt."

Video: Mercedes kan tempo Red Bull Racing en Ferrari niet bijbenen in Japan