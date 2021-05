Vettel is na drie races dit seizoen nog altijd puntloos. De Aston Martin-rijder heeft moeite met de onvoorspelbare achterkant van de wagen. De formatie is niet half zo competitief als een jaar geleden, maar de Duitser vindt het heel te vroeg om al te spreken van een verloren jaar en alles op de nieuwe auto voor 2022 te gooien.

Vettel stelt dat er best nog wel wat gedaan kan worden om dit seizoen competitief te worden. “Ik denk niet, niet alleen nu, maar over het algemeen, dat er shortcuts zijn die je erg kunnen helpen”, aldus Vettel. “Er zijn zoveel dingen die we nog kunnen leren, we kunnen als team nog zoveel beter worden. Ik denk dat het een gemiste kans zou zijn. Nu is het natuurlijk de vraag in hoeverre je die kans nog hebt, of je dat meet in punten of podiums, overwinningen of op een andere manier. Voor ons als team zijn er veel dingen die we nog kunnen verbeteren. Het gaat om die kleine dingen die het verschil maken en zorgen dat we de perfectie benaderen. Zelfs als je weet dat we niet altijd rijden waar we het liefst willen, dan kunnen we de tijd nog steeds nuttig besteden.”

"Alle auto's hebben zwakke punten"

Volgens Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer speelt de instabiliteit van de achterkant van de wagen Vettel parten. Dat heeft volgens het team te maken met het aangepaste reglement. Vettel heeft dit weekend in Barcelona de beschikking over een update waar teamgenoot Stroll vorig weekend in Portimao al mee reed. Dat zou voor meer grip moeten zorgen. “De belangrijkste update is dat we meer grip hebben”, aldus Vettel “Als je naar de snellere auto’s kijkt hebben ze niet alleen meer grip als de snelheid niet zo laag is. We hebben geprobeerd dat aan te passen door anders te rijden, door te werken aan de afstelling en dan tot slot met de updates. Die heb je niet zoveel als je zou willen. Het is een normaal proces. Zelfs de snelste auto’s hebben zwakke punten en je probeert daaraan te werken. Natuurlijk hebben wij nu niet genoeg en dan heb je automatisch problemen. Het laatste circuit was voor ons een probleem met de wind, die de auto ook in onbalans bracht. Ik ben benieuwd hoe het hier voelt.”