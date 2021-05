Onder een stralende zon en bij een temperatuur van 22 graden reden de coureurs vrijdagochtend het circuit van Barcelona op om zich voor te bereiden op de vierde race van het seizoen. De rijders kennen de Catalaanse omloop als hun broekzak, dankzij al het testwerk dat er normaal gesproken plaatsvindt in de winter, maar de baan is dit keer een tikkeltje anders ten opzichte van hun vorige bezoek aan Montmeló. Het circuit heeft de tiende bocht namelijk onder handen genomen, waarmee gehoor is gegeven aan de kritiek die motorcoureurs hadden op die bocht. Zij vonden de scherpe knik naar links helemaal niks - meervoudig MotoGP-kampioen Valentino Rossi omschreef het eens als een 'parking lot corner' - en daarom is La Caixa tegenwoordig weer een vloeiende bocht, vergelijkbaar met de situatie van vóór 2004.

De training was nog maar drie minuten onderweg toen Nikita Mazepin de controle over zijn Haas verloor bij het naderen van de achtste bocht. De Rus schoof de grindbak in, maar kon zijn weg vervolgen. Lewis Hamilton ging in de openingsfase van de training snelste met een 1.20.479, waar Max Verstappen met zijn eerste vliegende run onder ging met een 1.20.405. Thuisrijder Fernando Alonso was als enige de sessie begonnen op de zachte band en reed na twintig minuten een nieuwe snelste tijd door naar een 1.19.950 te gaan. Hamilton heroverde de eerste positie kort daarna echter door op de harde band een 1.19.675 te rijden. De beste tijd van Verstappen op de harde compound was een 1.20.063, waarmee hij na de eerste runs achter Hamilton en Alonso op P3 bivakkeerde. Lichte schade aan de voorvleugel was er bij de Nederlander nadat hij over de kerbs was gegaan bij de apex van de achtste bocht.

De training was halverwege toen Sebastian Vettel met de zachte band naar buiten ging en zijn Aston Martin bovenaan zette met een 1.19.234. Kort daarna verschenen ook de Mercedes-coureurs op de rode compound op de baan. Hamilton bracht een nieuwe snelste tijd op de klokken door met zijn W12 naar een 1.18.808 te gaan. Bottas nam plaats op P2 met een 1.18.838. Na een cooldown lap werd er nog eens aangezet door het Mercedes-duo en reed Hamilton een 1.18.627, waar Bottas onder ging met een 1.18.504, wat uiteindelijk de snelste tijd in deze training bleek te zijn.

Met nog een kwartier te gaan raakte Alfa Romeo-vrijdagcoureur Robert Kubica, die in actie kwam met de auto van Kimi Raikkonen, van de baan bij de aangepaste tiende bocht. De Pool kwam klem te staan in de grindbak en veroorzaakte zo een rode vlag. Na vijf minuten kon de training worden hervat en gingen ook de Red Bull-coureurs op de zachte band op pad. In de slotfase van de sessie was het echter niet makkelijk om een gat te vinden voor een snelle ronde. Verstappen ging niettemin naar een 1.18.537, waarmee hij slechts 33 duizendsten langzamer was dan Bottas. De Limburger besloot de sessie zo achter de Fin als tweede. Hamilton eindigde met zijn eerdere tijd op P3 in de tijdenlijst.

Lando Norris was goed onderweg in de McLaren en tekende voor de vierde tijd. Met een 1.18.944 was de Brit nipt sneller dan Charles Leclerc, Carlos Sainz en Pierre Gasly. Vettel was uiteindelijk achtste met zijn 1.19.234. Sergio Perez bleef steken op een 1.19.349, wat slechts de negende tijd was. Lance Stroll bracht de tweede Aston Martin ondertussen naar de tiende tijd. Alonso stond bij het zwaaien van de vlag vijftiende. Roy Nissany, die een training voor Williams voor zijn rekening mocht nemen, klokte de zeventiende tijd.

Om 15.00 uur begint de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje.

