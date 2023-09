Bekijk hier de samenvatting van de eerste F1-training op Monza

Waar de weergoden in Zandvoort nog een flinke invloed hadden op het raceweekend, is de zon volop aan het schijnen in het Italiaanse Monza. Voor een overwegend rood publiek - het is immers de thuis Grand Prix van Ferrari - was het opnieuw Max Verstappen die de snelste tijd noteerde. De Nederlandse Red Bull-coureur was net iets sneller dan Ferrari-rijder Carlos Sainz, die de vele Tifosi een voorzichtige glimlach bezorgde. Sergio Perez zette in zijn RB19 de derde tijd neer, op een kleine twee tienden achter zijn teamgenoot.

De training verliep voor Alfa Romeo niet heel goed. Beide coureurs hadden bij uitgaan pitbox direct al technische problemen, maar die werden snel verholpen. Ook Verstappen had aan het begin te maken met een opmerkelijk euvel, zijn helm zat te los en door de luchtweerstand werd deze omhoog gedrukt. Dat is niet comfortabel en dus moest dat snel opgelost worden. Gelukkig voor de Nederlander gebeurde dat ook en kon hij moeiteloos zijn training vervolgen.

Verder waren er tijdens de training weinig serieuze problemen, op een uitstapje hier en daar na.