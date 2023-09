Horner reageert op Wolff na Verstappen-suggestie: "Compleet gebrek aan begrip"

Max Verstappen deelt dit Formule 1-seizoen met groot vertoon van macht de lakens uit. De Red Bull-coureur heeft al negen opeenvolgende zeges achter zijn naam staan en kan dit weekeinde alleen recordhouder worden door nummer tien te pakken. Het contrast met de rest van het veld, inclusief teamgenoot Sergio Perez, is bijzonder groot. Het is een aspect dat Mercedes-teambaas Toto Wolff niet begrijpt, zo liet hij na de kwalificatie in Zandvoort weten. "Perez is een Grand Prix-winnaar en was dat bij Racing Point ook al. Ik kan het grote verschil niet begrijpen, al hebben we gezien dat Verstappen zijn teamgenoten allemaal heeft gesloopt. Misschien kan hij gewoon een auto voor zichzelf creëren die erg lastig te besturen is, maar die wel heel snel is als je ermee overweg kunt. Een gat van 1.3 seconde in de kwalificatie is in ieder geval vreemd."

"Compleet gebrek aan begrip van hoe het werkt"

Verstappen liet tijdens de donderdagse mediadag in Monza al weten dat de suggestie van Wolff niet is hoe het in werkelijkheid zit. Teambaas Christian Horner zet dat in de persconferentie voor teambazen nog eens extra kracht bij. "Ik ben het volledig met Max eens. Het is een compleet gebrek aan besef van hoe een race-auto en een raceteam werken als Toto denkt dat we een auto speciaal voor één coureur ontwikkelen", reageert Horner nogal uitgesproken op een vraag van Motorsport.com. "Je ontwikkelt gewoon een auto die zo snel mogelijk is. Soms zijn snelle auto's nou eenmaal lastige auto's om te besturen. Dat is historisch gezien ook al vaak het geval geweest."

Volgens Horner zegt het verschil tussen de Red Bull-coureurs niet zozeer iets over de RB19, maar meer over Verstappen als individu. "Goede coureurs kunnen zich aanpassen aan wat er nodig is, dat zie je ook terug in de regen of in wisselende weersomstandigheden. Het vermogen om zichzelf aan te passen aan een auto en aan het gripniveau van dat moment is juist één van de allergrootste kwaliteiten van Max. Maar nogmaals: het is absoluut niet zo dat we de auto specifiek afstemmen op één van onze coureurs. We proberen gewoon de snelst mogelijke auto te ontwerpen en vervolgens te maken. Daarbij gaan we af op onze tools, op onze simulaties en op de windtunnel. Die dingen bepalen de richting van de ontwikkeling en niets anders."

Baku het kantelpunt voor Verstappen

Wat betreft dat aanpassen heeft Verstappen laten weten dat de Grand Prix van Azerbeidzjan het kantelpunt is geweest. "Max heeft daar inderdaad iets gevonden, ja, al hangt dat ook weer samen met zijn rijstijl", legt Horner uit. "Het is voor mij ook echt indrukwekkend om te zien hoe hij als coureur kan spelen met de tools die hij in de auto ter beschikking heeft, en hoe hij vervolgens zijn rijstijl daarop aan kan passen. Max kan zich gewoon bovengemiddeld goed aanpassen aan de omstandigheden. Dat je ook vaak aan het begin van de vrije training, als hij naar buiten rijdt en meteen de snelste tijd klokt. Hij heeft het vertrouwen om één te worden met de auto."

F1-update: Max Verstappen kan niks met suggestie van Toto Wolff, nieuw contract voor Hamilton