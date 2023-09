Wat de nieuwe F2-achtervleugel zegt over toekomst van DRS in F1

De nieuwe bolide waarmee de Formule 2-coureurs vanaf 2024 gaan rijden trekt tijdens de presentatie veel bekijks. Niet alleen de fans hebben de wagens goed onder ogen genomen, maar ook veel hooggeplaatste mensen van de F1-renstallen hebben hun ogen goed de kost gegeven. De ontwerpers van de nieuwe auto hebben goed hun best gedaan om de vleugel - naast een compleet andere look - beter te laten werken tijdens de races. Zo legt F2-directeur Bruno Michel uit: "De vleugel op zich heeft een ronde vorm die dicht bij de vorm van de F1-vleugels komt. De grootste verandering die je waarschijnlijk ziet, is de bovenste flap. Die is vrij zwaar en groot. Dat hebben we gedaan om - wanneer de set-up van de auto goed is - de efficiëntie van het DRS te vergroten."

Daarmee speelt F2 in op de toekomst van de Formule 1. In de laatstgenoemde klasse is men al tijden op zoek naar een manier om de snelheidsverschillen tussen een open en een gesloten achtervleugel te vergroten, zodat het DRS een grotere impact heeft op het inhalen. F1 wil namelijk vanaf 2026 met actieve aerodynamica gaan werken, om zo minder drag te krijgen. Daar tegenover staat wel dat minder drag het DRS een stuk minder efficiënt maakt en met een grotere DRS-flap moet dat probleem opgelost worden. F2 is voor de koningsklasse van de autosport de ideale proeftuin om te kijken of dit ook in hun serie kan werken.

Met een efficiëntere DRS wordt ook een ander probleem getackeld, namelijk de zogenaamde DRS-trein. Het verschil tussen de topsnelheden met open of dichte achtervleugel is dan te klein om goed in te kunnen halen, waardoor er - vaak in het midden van de races - veel auto's achter elkaar aan rijden zonder dat er ingehaald kan worden. Pat Symmonds, technisch directeur van F1, vertelde al dat het doel is dat er geen DRS-treinen meer komen: "Die willen we niet meer. We hebben het nu over auto's met vier verschillende aerodynamische toestanden. Ik denk niet dat we op vier blijven, maar dat we op twee of drie uitkomen. Er zullen een paar in het technisch reglement komen, maar ook in de sportieve regels."

Niet eerste ontwikkeling

De opstapklasse wordt wel vaker als proefkonijn voor de Formule 1 gebruikt. Zo werden de 18 inch banden voor het eerst in deze klasse geprobeerd en wordt er druk geëxperimenteerd met duurzame brandstoffen. "Dat [experimenteren] zullen we ook blijven doen", vertelt Michel over de toekomstplannen voor de Formule 2. "We kunnen in F2 uitstekend dingen proberen om te kijken of het ook later in F1 geïmplementeerd kan worden."

Sportief directeur van de FIA Robert Reid vertelt ook dat de nieuwe F2-achtervleugel inderdaad getest wordt voor de Formule 1 en legt op een vraag van Motorsport.com uit hoe dat proces verloopt: "We hebben een auto die voldoet aan de standaarden van een F1-wagen en alle data wordt in één pot verzameld. We hebben in de FIA één single-seater afdeling. We hebben dus geen F1-team en dan de rest van de piramide. Het zijn dus dezelfde mannen - zoals Tim Goss - die op het gebied van techniek aan de auto's werken. Die consistentie is heel belangrijk voor de hele piramide om te hebben."