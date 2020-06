Brawn: Flexibiliteit tokensysteem ontwikkeling 'goed compromis'

In een poging om de kosten te drukken wordt de ontwikkeling van een aantal belangrijke elementen van de F1-bolides tussen de eerste race van het seizoen 2020 en het einde van 2021 bevroren. Verderop in het seizoen geldt de bevriezing ook voor andere elementen. McLaren zorgde in deze situatie echter voor een klein hoofdpijndossier, want na 2020 wisselen zij de motoren van Renault in voor exemplaren van Mercedes. Daardoor is het team genoodzaakt om veranderingen door te voeren aan het chassis voor 2021.

Die ruimte biedt de Formule 1 door middel van een tokensysteem. Ieder team krijgt twee tokens om, met instemming van de FIA, veranderingen door te voeren aan bevroren elementen van de auto. McLaren is verplicht om haar twee tokens in te zetten voor de veranderingen aan de installatie van de motor en wijzigingen die daaraan verbonden zijn. Volgens Brawn was het noodzakelijk om wat flexibiliteit in te bouwen, te meer omdat de regels pas kortgeleden geïntroduceerd werden. “Als je iemand vijf jaar geeft en ze vertelt hoe de situatie eruit gaat zien, dan kan je behoorlijk specifiek zijn over wat je gaat doen”, vertelde hij tegenover Motorsport.com.

“Als je iets een aantal weken van tevoren pas meldt, dan moet je flexibel zijn in de manier waarop je het toepast. Het probleem met de bevriezing was dat we een team hebben, McLaren, dat van motor verandert. Dat kan je niet negeren, je kan niet zeggen dat ze niet van motor mogen wisselen. We moesten dus een eerlijk systeem vinden dat ging voorzien in hun noodzaak om de verandering door te voeren. We erkennen ook dat een aantal teams mogelijk een probleem met de auto heeft waar ze niet twee jaar lang mee zouden moeten leven. Het token-systeem geeft ze net dat beetje ruimte om te herstellen wat niet goed is.”

Brawn benoemde bovendien een specifiek voorbeeld waarvoor het inzetten van tokens bijzonder nuttig kan zijn. “Een team vertelde ons dat ze de koeling niet op orde hadden bij hun auto, dus zij kunnen niet twee jaar vooruit met het koelsysteem. Dus door ze een klein beetje speelruimte te geven denk ik dat we een goed compromis gevonden hebben.”

Met medewerking van Adam Cooper