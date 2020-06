VIDEO: Rondje in de sim op alternatieve layout van Bahrein

Met het wegvallen vorige week van de races in Azerbeidzjan, Singapore en Japan is de Formule 1-organisatie nadrukkelijk op zoek naar alternatieven. Daarbij wordt vooral gekeken naar nieuwe Europese locaties zoals Hockenheim, Imola en Mugello, maar sportief directeur Ross Brawn sluit ook niet uit dat er ook buiten Europa meerdere races verreden kunnen worden op circuits die al op de kalender staan.

Een van die circuits is dus Sakhir in Bahrein. Het moderne complex kent meerdere configuraties en zou dus zeer geschikt zijn om meerdere races te organiseren. De Formule 1 zou willen opteren voor het kortere ‘Outer Circuit', door Brawn een ‘soort oval’ genoemd. Deze configuratie bestaat min of meer uit drie bochten, drie lange rechte stukken en een nieuwe bochtige sectie. Het circuit gebruikt de eerste en laatste sector van het normale circuit. Vanaf bocht 4 buigt de baan linksaf naar het nieuwe deel, waar twee hogesnelheidsbochten liggen, gevolgd door een strakke links-rechts chicane.

Bahrein oval Photo by: Motorsport.com

Volgens circuitdirecteur Sjeik Salman bin Isa al-Khalifa biedt deze lay-out een opwindend alternatief voor de reguliere baan. “Het is een circuit met weinig downforce. Ik zou het niet willen vergelijken met Monza, maar op deze baan moet je met minimale downforce rijden en dus is er een slipstream. Mogelijk kunnen we er drie DRS-zones aanleggen.”

“Bocht 1 en bocht 4 blijven zoals die zijn en coureurs die dus een fout maken in bocht 1 nemen die mee naar bocht 4. Er zijn een paar inhaalmogelijkheden. De bochten 4, 5 en 6 zijn volgas in een Formule 1-wagen. En dan is het hard remmen voor een scherpe hoek, de chicane in en weer verder. Het is een deel van het circuit waar veel fouten gemaakt kunnen worden, maar inhalen lastig zal zijn. Daarna heb je weer een recht stuk naar de laatste bocht.”

Met medewerking van Jonathan Noble