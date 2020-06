Hockenheim, Imola of Mugello? F1 overweegt extra races in Europa

Vanochtend werd duidelijk dat nog eens drie promotors hebben besloten dit jaar geen race te kunnen organiseren. Azerbeidzjan, Singapore en Japan volgen het voorbeeld van Australië, Nederland, Monaco en Frankrijk en verdwijnen definitief van de 2020-kalender.

De puzzel voor het samenstellen van een fatsoenlijke kalender wordt daarmee steeds moeilijker te leggen, maar de Formule 1 laat weten dat het nog steeds mikt op “vijftien tot achttien races als het seizoen half december in Abu Dhabi wordt beëindigd.” Ross Brawn, sportief directeur van Formula One Management, liet eerder al optekenen dat er wordt bekeken of er aan het einde van het seizoen twee Grands Prix in Bahrein verreden kunnen worden. Met een seizoensfinale in Abu Dhabi en de al vastgelegde acht races in Europa komt het totaal aantal races dan op elf.

Azië en Amerika onzeker

Het begin en het einde van het seizoen lijken dus afgedekt, maar de vraag is wat er in het midden van het seizoen (oktober/november) gaat gebeuren en of de kalender aangevuld kan worden met races in Azië en Amerika. In Azië mikt men op Vietnam en China, maar Hanoi is een stratencircuit en dus onzeker. Ook Amerika kent z’n eigen bezwaren, terwijl Canada qua klimaat onzeker is in november. De organisaties in Brazilië en Mexico roepen op hun beurt dat de races aldaar wel 'gewoon' doorgaan in het najaar, maar de Formule 1-organisatie lijkt nog ietwat huiverig voor een bezoek aan deze door corona zwaar getroffen gebieden.

Meer Europese races

Als alternatief kijkt de Formule 1 nadrukkelijk naar nog meer Europese races, eventueel op circuits die normaal niet op de kalender staan, zo bevestigt Brawn. Dit is ook het punt waarop onder meer Imola, Mugello en Hockenheim in beeld komen. “Er is een aantal Europese circuits waar we nog prima één of twee races kunnen houden om er zeker van te zijn dat we een omvangrijk seizoen krijgen. We gaan dat nog niet bevestigen, want er wordt nog hard aan gewerkt en wat we willen voorkomen dat we een en ander aankondigen en het vervolgens weer moeten veranderen.”

Wel of geen publiek?

Aan de andere kant wil de Formule 1 ook niet al te lang wachten met het bekendmaken van een volledige kalender. De organisatie laat weten dat het vóór de Grand Prix van Oostenrijk op 5 juli met een definitief schema wil komen. “We moeten het bijtijds aankondigen zodat mensen plannen kunnen maken. We hopen er op dat er in de tweede helft van het seizoen nog wat races met publiek zijn en dus moet we tijd vrijmaken voor kaartverkoop en promotie”, concludeert Brawn.