Tost: "Krachtsverhoudingen niet veranderd, Mercedes favoriet"

Mercedes-directeur James Allison liet onlangs nog doorschemeren dat zijn team juist verwacht dat Red Bull de grote favoriet is als het seizoen op 5 juli aanstaande dan eindelijk in Oostenrijk van start gaat. Tost houdt er in gesprek met de Duitse tak van Sky Sport echter een andere mening op na: “We moeten uitgaan van de testgegevens van Barcelona. Het beeld dat daaruit voortkomt is erg duidelijk: Mercedes ligt voor op Red Bull.”

Volgens de Oostenrijkse teambaas van Red Bull’s zusterteam zijn de auto’s die de teams in juli meenemen naar Spielberg in de basis nog steeds dezelfde als die vier maanden geleden hun laatste rondjes reden in Barcelona. Weliswaar hebben de meeste wagens nog een paar upgrades gehad voor de afgeblazen Grand Prix van AustralIë begin maart, maar sindsdien zijn de fabrieken lange tijd gesloten geweest en is er feitelijk niet veel veranderd.

“We hebben tussentijds niet de mogelijkheid gehad om de auto door te ontwikkelen. En we zijn ook niet op het circuit in actie geweest”, legt Tost uit. “Dat betekent dat we er vanuit moeten gaan dat de krachtsverhoudingen hetzelfde zullen zijn als die we in Barcelona hebben gezien.”

Tost schaart Mercedes in de pikorde dan ook voor Red Bull. Ferrari is volgens de Oostenrijker het derde team, gevolgd door een compact middenveld met Racing Point, McLaren, Renault, Alfa Romeo en Haas. “En hopelijk staan wij daar ook tussen”, aldus Tost, die toevoegt dat AlphaTauri al vanaf de tweede race met aerodynamische upgrades zal komen.