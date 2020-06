Verstappen verwacht geen nadeel te hebben van ontbreken testkans

Afgelopen week kwamen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op Silverstone in actie met de Mercedes uit 2018, terwijl Ferrari voornemens is om Sebastian Vettel en Charles Leclerc wat ronden te laten rijden over Fiorano. Zodoende kunnen zij voor de seizoensstart in Oostenrijk weer even wennen aan het rijden met een F1-auto en kunnen de teams oefenen met de coronaprotocollen die door de Formule 1 zijn opgesteld. In het geval van Red Bull zou het echter niet mogelijk zijn om met een twee jaar oude auto te rijden - testen met recenter materiaal is gedurende het seizoen niet toegestaan - omdat het team uit Milton Keynes intussen van motorleverancier is gewisseld.

Dat Red Bull voor de eerste race in Oostenrijk niet test, is volgens Verstappen geen probleem. "Het is natuurlijk met een oude auto en met andere banden", zegt Verstappen bij het Duitse Sky. "Ik heb ook tegen het team gezegd dat het voor mij niets uitmaakt. Ik geloof dat we na drie of vier ronden in Spielberg ook wel weer op snelheid zijn. We hebben daar bovendien genoeg tijd om te rijden."

Verstappen verwacht bij de eerste race sinds de Grand Prix van Abu Dhabi van vorig jaar fysiek gezien ook geen problemen te ondervinden. Sterker nog, de Limburger zou nu nog fitter zijn dan in Australië, waar het seizoen in maart eigenlijk van start had moeten gaan. "Mijn trainer is in Monaco en we zijn sinds enkele weken volop in training", laat Verstappen daarover weten. "We trainen misschien nog wel beter dan anders omdat we er nu natuurlijk meer tijd voor hebben. Ik geloof dus dat het met de nek en alles wel goed zit. Ik denk dat het nu zelfs beter is dan in Australië."

Verstappen heeft zich daarnaast mentaal scherp gehouden door veel simraces te rijden. Zo doet hij aankomend weekend samen met Lando Norris, Atze Kerkhof en Greger Huttu mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans, die de ACO, FIA WEC en Motorsport Games gezamenlijk organiseren. "Ik heb veel races gereden. Daar zitten ook endurance-wedstrijden bij. Je werkt dan ook aan de afstelling van de auto en dergelijke. Het is gewoon leuk om mee bezig te zijn", meent de achtvoudig Grand Prix-winnaar. "Het is wel anders dan in het echt. Je mist natuurlijk de krachten, dus het gevoel is anders. Maar dan nog, het ziet er heel aardig uit en het is leuk om te doen."

VIDEO: Interview met pitreporter Jack Plooij