Coulthard waarschuwt voor kunstmatige ingrepen in Formule 1

Dat het financieel anders moet tijdens de coronacrisis ziet iedereen wel in. Maar de aangenomen plannen vormen niet enkel een financieel verhaal. De Formule 1 probeert het ook sportief over een andere boeg te gooien, het moet immers spannender. Alhoewel Coulthard die wens best begrijpt, ziet hij ook een risico. De Formule 1 moet als koningsklasse zoveel mogelijk wegblijven van kunstmatige ingrepen en tegelijkertijd vooruitstrevend blijven voor de auto-industrie.

"In de basis bestaat de Formule 1 altijd uit een pakket reglementen, die iedereen op eigen wijze en met de beschikbare middelen kan interpreteren", steekt Coulthard in gesprek met Motorsport.com van wal. Die vrijheid acht hij cruciaal voor zowel een vooruitstrevende tak van autosport als ook voor een topsportklimaat. "Ik ben dan ook een beetje bezorgd over ieder idee om succes te bestraffen", duidt hij op het 'aero-handicap systeem'. Hierdoor wordt de toegestane windtunneltijd vanaf 2021 gekoppeld aan de constructeursstand. Topteams krijgen zo minder kans om door te ontwikkelen.

"De Formule 1 is de koningsklasse, daar hoort het intellectuele eigendom van de eigen auto ook bij. Het moet niet te IndyCar-achtig worden, IndyCar heeft wereldwijd niet hetzelfde aantal fans als de Formule 1. Dat komt doordat het geen soort van ruimtevaart is zoals F1", wijst Coulthard op het innovatieve karakter van de sport. "Kijk naar het enorme enthousiasme rond SpaceX [lancering van Elon Musk]. Dat komt doordat het magisch is, het stuurt mensen naar het onbekende." Hetzelfde moet in mindere mate voor de Formule 1 gelden, aldus Coulthard. "Die magie moet er in de Formule 1 ook zijn. Daar moeten mensen ook van denken 'hoe hebben ze dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen'."

"Daardoor kunnen we ook niet zomaar met standaardbudgetten of standaardauto's gaan rijden. Ik weet dat de nieuwe reglementen nog niet zo extreem zijn, maar het merk Formule 1 gaat lang last houden van te vergaande standaardisering." Daarnaast moet de Formule 1 volgens Coulthard niet te veel aan pure snelheid inleveren om de show te verbeteren. "Op het moment dat een andere raceklasse sneller is, zal de Formule 1 ook meteen aan aanzien verliezen. De Formule 1 moet dus de snelste raceklasse op het circuit blijven en als het kan ook nog met een bepaalde marge."

VIDEO: Jack Plooij over de nieuwe reglementen en de rijdersmarkt