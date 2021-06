Brawn: Red Bull terug op snelheid, Mercedes probeert te hard

Met 35 seconden voorsprong kwam Max Verstappen als eerste over de finish in de Stiermarkse GP. Een enigszins geflatteerde marge vanwege de tweede stop van Lewis Hamilton, maar ook zonder die stop stond er geen maat op de Red Bull Racing-coureur. De Oostenrijkse renstal heeft nu vier opeenvolgende races gewonnen, voor het eerst sinds Sebastian Vettel de laatste negen races van 2013 won. Ross Brawn concludeert dat Red Bull de zaakjes eindelijk op de rit heeft. De RB16B leek in de openingsfase van het seizoen al de sterkste auto van het veld, maar van de eerste vijf races werd er slechts één omgezet in een zege.

“Soms win je races die je niet hoort te winnen, en soms verlies je races die je had moeten winnen. Aan het begin van het jaar had ik het gevoel dat Red Bull, wat een heel sterke organisatie is, een beetje struikelde”, constateerde Brawn in zijn vaste column voor Formula1.com. Hoe anders is het beeld in de laatste races: “Maar nu zijn ze terug op snelheid. De auto die aanvankelijk de betere leek, laat het nu ook zien qua resultaten. Bij aanvang van het jaar presteerde Mercedes beter in de races. Dat is nu niet het geval, in de laatste races was het juist andersom. Mercedes probeert te hard en zij lijken nu een beetje te struikelen.”

'Grote kans om wereldkampioen te worden'

De sterke opmars van Red Bull in de laatste vier races is niet alleen toe te schrijven aan de Red Bull RB16B. Brawn vindt namelijk dat Verstappen ook een belangrijke rol speelt. “Ik heb meer dan eens gezegd dat ik Max zag als materiaal voor het kampioenschap”, stelt de voormalig technisch directeur en teambaas. Dat het er eerder nog niet uit kwam, lag zowel aan de dominante Mercedessen als aan de steekjes die Verstappen zelf nog liet vallen. Inmiddels is Brawn er echter van overtuigd dat de Nederlander een ‘gepolijste’ coureur is die een serieuze kans maakt op de wereldtitel.

“We moeten ons herinneren wat we zagen toen hij de F1 betrad. Hij was ruw en ongepolijst. Nu zien we dezelfde snelheid, maar met gepolijste races. Zijn inschattingen zijn goed, hij werkt goed samen met het team en heeft een niveau van volwassenheid bereikt waarmee hij dit jaar echt een grote kans heeft om wereldkampioen te worden”, aldus Brawn. “Dat doet hij in een zeer gecontroleerde, verfijnde stijl. We wisten vanaf het begin dat hij snel was, maar hij raakte betrokken bij incidenten waarbij hij niet betrokken hoorde te zijn. Je ziet de volwassenheid duidelijk - en hij zet voorbeeldige races neer.”

