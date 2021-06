Het dilemma van Sainz tijdens de Grand Prix van Stiermarken

Carlos Sainz streed op de Red Bull Ring met Lando Norris om de vijfde plaats in de race, maar hun strijd werd onderbroken toen Sainz de nummer twee in de race Lewis Hamilton voorbij moest laten gaan. Sainz werd op dat moment dus op een ronde gezet, maar vervolgens zakte het racetempo van Hamilton zo ver in dat de Spaanse coureur hem weer wilde inhalen om zo zijn gevecht met Norris voort te kunnen zetten. Sainz wist even niet wat te doen en vroeg over de boordradio aan zijn team om Mercedes te laten weten dat hij er langs wilde.

“Het was een heel, heel vreemd scenario”, herinnerde Sainz zich na afloop van de race de situatie. “Ik kwam op de harde band uit de pits en keek er echt naar uit om Lando in te gaan halen, want daarvoor hadden we het tempo. Helaas moest ik Lewis voorbij laten gaan. Ik kreeg blauwe vlaggen terwijl ik de harde band op temperatuur aan het brengen was. Vanaf dat moment verwachtte ik dat Lewis wel weg zou rijden, maar om de een of andere reden had Mercedes wat problemen met de banden en ik was een stuk sneller. Ik wilde ook geen domme dingen doen, want ik weet dat hij voor het kampioenschap vecht en dat hij in die race op P2 lag. Ik wilde zijn race niet in gevaar brengen, maar tegelijkertijd werd ik een beetje ongeduldig omdat ik kon zien dat we Lando niet konden inhalen en dat hij Lando niet ging inhalen.”

En dus vroeg Sainz aan zijn team of ze niet eens aan Mercedes konden vragen of Hamilton aan de kant kon gaan. Ferrari bevestigde dat het dat zou doen en kort daarna kwam het bevestigende antwoord bij de Spanjaard over de boordradio. “Je kunt proberen om jezelf van je rondje achterstand te ontdoen.” Sainz vroeg zich vervolgens af of het te riskant zou zijn om het te proberen, maar Hamilton had al van Mercedes te horen gekregen dat hij Sainz er langs kon laten gaan, waarop de Ferrari-coureur tot actie overging. Nadat hij Hamilton had ingehaald, zwaaide hij even kort naar de Engelsman en zei over de radio: “Ik ben Lewis iets verschuldigd, bedankt jongens.”

Sainz kon dus verder met zijn jacht op Norris, maar inmiddels was het al te laat. “Ik verloor achter Lewis 15 ronden die voor ons belangrijk waren om Lando onder druk te zetten. Dus ja; 15 ronden achter hem, de voorbanden kapot, proberen om binnen DRS te geraken, dat was niet ideaal.” Hoewel Sainz er dus niet in slaagde om Norris in te halen en uiteindelijk zesde werd, vond hij wel dat zijn prestatie tot nu toe misschien wel de beste van het seizoen was geweest. “In de schone lucht konden we in een zeer competitief tempo rondjes rijden, competitiever dan de McLaren en heel dicht bij de leiders. Het gevoel met de auto was geweldig en het was in het algemeen waarschijnlijk mijn meest complete race sinds ik bij Ferrari zit.”