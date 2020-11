Brawn: Schumacher en Hamilton delen door God gegeven talent

Hamilton legde zondag voor de zevende keer beslag op de wereldtitel in de Formule 1. Dat deed hij door een geweldige race af te leveren in Turkije, waarbij hij zich vanaf de zesde plek op de grid op een nat en glibberig wegdek naar de overwinning knokte. De Mercedes-coureur evenaarde daarmee het recordaantal titels van Michael Schumacher. Brawn was als technisch directeur van Benetton en Ferrari mede verantwoordelijk voor de titels van Schumacher terwijl hij ook een sleutelrol speelde in de komst van Hamilton naar Mercedes in 2013. In dat eerste jaar werkten de Britten bovendien samen.

In zijn vaste column voor F1.com feliciteert Brawn de tweede zevenvoudig F1-kampioen met zijn titel. Ook steekt hij de loftrompet over de kwaliteiten van Hamilton als coureur. “Hij heeft laten zien waarom hij zo’n uitzonderlijk talent is. Het was een perfecte demonstratie van wat hij is - een zevenvoudig wereldkampioen, waarmee hij Michaels record evenaart. Het is het soort dominantie dat de meeste mensen één keer in hun autosportcarrière meemaken. Ik ben gezegend dat ik het twee keer heb mogen zien. Ik heb het geluk gehad dat ik met zowel Lewis als Michael gewerkt heb. Het zijn heel verschillende karakters en dat is geweldig, want je wil geen eentonige karakters in de F1. Lewis pakt de dingen heel anders aan dan Michael. Maar in de kern hebben ze allebei een door God gegeven talent.”

Die kwaliteiten van Hamilton kwamen tijdens de verraderlijke Turkse GP goed tot uiting, aldus Brawn. “Ondanks dat Mercedes in Turkije het hele weekend snelheid miste op glibberig asfalt en in koude omstandigheden bleef hij geduldig tijdens de race, pakte hij het strategisch aan en ging hij ervoor als het nodig was. Hij kreeg de banden aan het werk toen niemand anders dat kon.” Dat resulteerde dus in een overwinning in een race die volgens Brawn absoluut niet makkelijk was. “Hij stond niet op pole-position en kon niet wegrijden. Het was een uitdagend weekend voor hem door het weer, de omstandigheden en de baan. Het paste aanvankelijk niet bij de Mercedes, maar ze bleven doorwerken en dachten erover na. Hij kwam van verder naar achteren op de grid. Hij wint als hij geen tegenstand heeft, en hij wint als hij een grote uitdaging krijgt.”

Brawn ziet dat Hamilton een geweldige eenheid vormt met Mercedes en dat maakt hem lastig te verslaan. “Het is moeilijk een zwakke plek te vinden bij Lewis. Soms lijkt hij emotioneel te worden op de radio, maar het team weet hoe ze daarmee om moeten gaan met de kalmte van engineer Peter Bonnington. Bono raakt niet van de leg door wat Lewis zegt en blijft ook rustig als hij te enthousiast wordt. Iedereen binnen dat team werkt zo goed samen. Op dit moment is hij op het hoogtepunt van zijn carrière en ik weet niet wanneer zijn vorm minder gaat worden.”

Ook de panelleden van de GPUpdate Podcast zagen dat Lewis Hamilton op Istanbul Park liet zien waarom hij de allerbeste coureur van het moment (en misschien wel aller tijden) is.