Tech: Red Bull verplaatst wastegates naar onderkant uitlaat

Het team uit Milton Keynes kwam op Istanbul Park met een aanpassing van de dubbele wastegate. Die zijn in de nieuwe set-up niet meer boven, maar onder de dikke uitlaat geplaatst, een resultaat van de intensieve samenwerking tussen de Red Bull-ingenieurs en de mensen van Honda. De kleine pijpjes worden bij de met een turbo aangedreven bolides gebruikt om overtollige uitlaatgassen af te voeren van de turbo en zo de totale druk op dat onderdeel te verminderen.

De nieuwe positie van de wastegate-uitlaten Foto: Giorgio Piola

Door de verplaatsing van de uitlaatjes naar beneden (1) kan de motorkap nog wat strakker om de uitlaat (2) worden gelegd, wat mogelijk een betere stroomlijn oplevert. Tegelijkertijd zorgt de lagere en meer naar beneden gerichte plaatsing van de wastegates ervoor dat de luchtstroom meer over de diffuser wordt geleid. Een duidelijke stijlbreuk omdat de wastegates voorheen iets naar boven waren geplaatst om warme lucht onder de bovenkant van de achtervleugel te blazen en de efficiëntie in dat gebied te verbeteren. Omdat de gassen uit de wastegate extreem heet zijn, heeft Red Bull een paar hittewerende schildjes op de diffusser geplaatst (3) om oververhitting tegen te gaan.

De nieuwe positie van de wastegate van Red Bull Racing Illustratie: Giorgio Piola

De aerodynamica-specialisten lijken er dus de voorkeur aan te geven om de hete lucht meer naar beneden te sturen, mogelijk bedoeld om de balans aan de achterkant van de RB16 te verbeteren. De auto staat bekend om zijn nogal zenuwachtige achterkant. Een bijkomend voordeel zou zijn dat de hitte de achterbanden beter op temperatuur houdt en helpt bij het vinden van tractie bij het accelereren uit de bochten. Opmerkelijk is ook dat de haak is verwijderd die wordt gebruikt om de auto in de pitstraat op te tillen (4).