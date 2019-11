Kubica ontkent spanningen tussen hem en Williams

In Rusland kreeg Kubica de opdracht om zijn auto in de pits te parkeren kort nadat teamgenoot George Russell door een probleem met een wielmoer was gecrasht. De Pool werd niet binnengehaald uit vrees dat het mankement zich ook bij zijn auto zou voordoen, zoals aanvankelijk het geval leek, maar omdat het team de onderdelen op zijn wagen wilde sparen met het oog op de volgende race in Japan. Dat een prima functionerende auto uit de race werd gehaald, werd door een van de persoonlijke sponsoren van Kubica een ‘vreemd besluit' genoemd.

Op Suzuka wilde Kubica in de kwalificatie en de race graag de nieuwe voorvleugel gebruiken, nadat hij tijdens de vrije trainingen op vrijdag een positieve eerste indruk over het nieuwe onderdeel had opgedaan. Het team besloot echter anders en zette voor zondag een oudere specificatie van de vleugel op zijn auto. Kubica beleefde vervolgens aan het begin van de naar de racedag verplaatste kwalificatie een zware crash, die volgens de enkelvoudig Grand Prix-winnaar mede zou zijn veroorzaakt door het besluit van het team om hem een andere vleugel te geven.

Kubica ontkent echter dat er problemen zijn tussen hem en de equipe uit Grove. “Ik heb nooit getwijfeld aan het team, ik zette alleen vraagtekens bij de manier waarop dingen werden besloten”, aldus Kubica tegenover onder andere Motorsport.com. “Soms is het al voldoende als iets even wordt besproken. We zitten uiteindelijk allemaal in hetzelfde schuitje. Volgens mij heb ik al vele malen laten zien dat ik iemand ben die de sport wel redelijk goed begrijpt, en niet alleen vanuit het oogpunt van een coureur naar dingen kijk. Ik vind dat sommige dingen anders hadden kunnen worden aangepakt. Gewoon door het erover te hebben, in plaats van zonder overleg iets te doen.”

“Er zijn geen spanningen”, benadrukte hij verder. “De situatie is niet makkelijk, maar ik heb een goede relatie met het team en één voorval is niet meteen van invloed op de band die ik heb met de mensen met wie ik samenwerk. Ik denk dat die relatie niet anders is dan voorheen. Ik heb enorm veel respect voor de mensen die bezig zijn om er wat van te maken. We zijn soms beperkt als het gaat om de middelen die we tot onze beschikking hebben, maar dat is niet anders. Ik heb daardoor waarschijnlijk alleen maar nog meer bewondering voor ze gekregen. Ze geven niet op. De jongens werken keihard en leveren een fantastische job gezien waarmee we het moeten doen.”

Kubica kondigde een maand geleden aan dat hij na dit seizoen niet verder zal racen voor Williams. De oud-coureur van BMW-Sauber en Renault is momenteel met Haas in gesprek over een rol als simulatorcoureur. “We zijn met elkaar in gesprek”, bevestigde Haas-teambaas Guenther Steiner donderdag op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico. “We zijn aan het praten over een rol als testcoureur, aangezien we de simulator nog verder moeten ontwikkelen. We hebben het redelijk voor elkaar, maar we moeten nog een volgende stap maken en Robert is zeker een van de meest geschikte rijders voor deze klus. Om die reden zijn we met elkaar in onderhandeling.”

Met medewerking van Adam Cooper