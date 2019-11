Hoe F1-kampioen Hamilton de aarde probeert te redden

Hamilton plaatste afgelopen week enkele emotionele posts op social media, waarin hij aangaf het gevoel te hebben dat er geen redden meer aan is voor deze planeet. De Brit kreeg na zijn uitlatingen de nodige kritiek te verduren. Menigeen vond de uitspraken in contrast staan met zijn CO2-voetafdruk als Formule 1-coureur en ondernemer.

Hij riep al zijn fans onder meer op over te stappen op een veganistisch dieet. “Dat is de enige manier om deze planeet te redden.” Hij hoopt zijn dertien miljoen volgers op social media te kunnen bewegen meer na te gaan denken over hun eigen levensstijl en gewoonten die veranderd kunnen worden. Ook hoopt hij in de toekomst zelf CO2-neutraal te zijn, ondanks zijn vele reizen.

“Ik sta niet toe dat iemand in mijn kantoor, maar ook binnen mijn huishouden, iets koopt in een plastic verpakking”, begon de Brit. “Ik wil dat alles te recyclen is: tot deodorant en tandenborstels aan toe.” De Formule 1-kampioen beschikte geruime tijd over een privéjet maar heeft dat verkocht. “Ik vlieg nu vooral commercieel. Dat is een grote verandering in mijn gewoonten. Bovendien probeer ik minder te vliegen voor persoonlijke doeleinden en wil ik meer tijd doorbrengen in Groot-Brittannië. Ook heb ik een nieuwe filosofie aangaande het gebruik van mijn auto’s.”

Hij is echter nog niet van plan om al zijn wagens te verkopen. Met betrekking tot zijn Mercedes-Maybach, een luxe sedan, zei Hamilton: “Ik denk eraan die in te ruilen. Ik hou van de Maybach maar het past niet echt bij de idealen waarvoor ik me momenteel hard maak. Dat moet dus veranderen.”

Veranderingen binnen Mercedes

De Mercedes-coureur hoopt ook in de industrieën waarin hij werkzaam is veranderingen te kunnen bewerkstelligen, evenals de wijze waarop zij hun producten gebruiken. Als voorbeeld noemde Hamilton het gebruik van biologisch afbreekbare waterflesjes in de hospitality van het Mercedes F1-team. Tevens hoopt hij de automotive-tak van het merk te kunnen overtuigen dat ze moeten overstappen op nepleer en nepsuède voor het interieur van de straatauto’s.

Hamilton stipte ook zijn samenwerking met kledingmerk Tommy Hilfiger aan. “Bijna 70 procent van alle kleding die ik ontworpen heb is duurzaam: ofwel gerecycled materiaal ofwel nepleer of nepsuède. Het doel is om dat naar 100 procent te brengen. De modewereld is behoorlijk vervuilend. Ik weet niet wat ik op dit moment nog meer kan doen. Ik hou van racen en wil dat blijven doen. Als je naar onze sport kijkt, gebruiken we nu al een derde minder brandstof [dan enkele jaren geleden]. Ik denk wel dat de Formule 1 nog meer kan doen.”

Met medewerking van F1-verslaggever Scott Mitchell