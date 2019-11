Sato en de Toro Rosso-test in 2008: “Het was zeer serieus”

Takuma Sato maakte in zijn eerste jaren in de Formule 1 regelmatig indruk met de middelmatige bolides van Jordan en BAR. In 2006 stapte hij over naar nieuwkomer Super Aguri maar de Japanse formatie kwam nimmer uit de achterhoede vandaan. Door financiële problemen werd in 2008 al na enkele GP’s de handdoek in de ring gegooid. Opeens stond Sato met lege handen.

Na het seizoen kwam er toch een mooie kans: de populaire rijder kreeg een paar testdagen bij Toro Rosso aangeboden. Ondanks dat feit het team uit Faenza ook in die periode al nagenoeg altijd voor Red Bull-junioren koos, was de Japanner dicht bij een stoeltje. “Het was zeer serieus,” vertelt Sato in de F1-podcast Beyond the Grid. “Ik geloofde echt dat dit team mijn volgende thuis in de Formule 1 kon worden. Op dag één stond ik op de eerste plaats van de tijdenlijst, zelfs voor Sebastian Vettel”, herinnert Sato zich. Toch blijkt dit niet helemaal waar te zijn: op de eerste dag reed Vettel namelijk niet mee. Op dag twee wel, maar toen eindigde Sato achter de Duitser als tweede.

Het verschil tussen de Super Aguri en de Toro Rosso was volgens de Japanner enorm. “In de Aguri werden we in Spanje vaak op een ronde gezet. Ik weet niet eens meer precies hoe vaak, maar het was drie of vier keer. Een half jaar later kon ik een geweldige auto testen. De STR-03 is de auto met de beste wegligging waarmee ik ooit gereden heb. Het was een Formule 1-bolide van Adrian Newey, wow! In drie dagen heb ik meer dan 300 ronden gereden en geen enkele fout gemaakt.”

Ondanks deze mooie ervaring is het niet tot een zitje gekomen. Toro Rosso koos voor Sebastian Buemi en Sebastien Bourdais. “Het was een nare situatie, ik was echt onthutst,” herinnert Sato zich. Bourdais was tot op heden de laatste niet-Red Bull-junior in een auto van het Italiaanse team.

Sato en Verstappen in een historische Honda F1-bolide: