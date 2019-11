Raikkonen: F1-rijders moeten niet voorop lopen in klimaatdebat

Lewis Hamilton kreeg onlangs veel kritiek op een serie Instagram Stories, waarin hij liet weten erg bezorgd te zijn over de staat waarin de aarde verkeert. Hij schreef onder andere dat het voortbestaan van de mens steeds meer gevaar loopt als het zo verder gaat en dat het adopteren van een veganistische levensstijl de enige manier is om de planeet te redden. De berichten kwamen Hamilton op veel kritiek te staan. Veel mensen vinden het hypocriet dat de Brit anderen aanspoort om anders te gaan leven terwijl hij zelf in een een sport actief is die allesbehalve milieuvriendelijk is.

“Dit heeft natuurlijk betrekking op iedereen die op deze planeet leeft”, laat Raikkonen weten als hem gevraagd wordt wat hij van het klimaatdebat vindt. “Aan het einde van het verhaal doen we allemaal wat we kunnen, maar om eerijk te zijn zijn wij waarschijnlijk niet de aangewezen personen om hier grote verhalen over op te hangen. Want waarom verbanden wij uiteindelijk benzine? Om eerste of tweede te worden. Ik bedoel, natuurlijk proberen we ons steentje bij te dragen, als dat mogelijk is. Maar volgens mij is de Formule 1 niet het beste podium om mensen te vertellen wat ze op dit vlak moeten doen. Want als je echt die kant op wil gaan, dan kunnen we met zijn allen beter thuisblijven en het racen maar vergeten. Zoals ik al zei, proberen wij ons steentje bij te dragen, maar ik vind het in meerdere opzichten een gek onderwerp om hier te bespreken, tijdens een raceweekend.”

Haas-coureur Romain Grosjean vindt het eveneens lastig om het erover te hebben. “Je doet wat je kan”, zegt de Fransman. “Zo rijd ik zelf in een elektrische auto en doe ik veel op de fiets.” Hij beseft echter dat dit nog maar een marginale inspanning is, vooral gezien de negatieve impact die hij als Formule 1-coureur heeft op het milieu. “Ja, als je sec kijkt wat de Formule 1 is, dan is het niet echt ecologisch verantwoord. Je probeert een paar dingen te doen voor het milieu, wat geweldig is, maar aan de andere kant vlieg je met veel materiaal de hele wereld over en ben je banden en brandstof aan het verbruiken, wat allemaal niet erg milieuvriendelijk is. Het is een lastige.”

Grosjean is zelf eigenaar van een bedrijf dat privéjets verhuurt. Hij realiseert zich dat zijn onderneming al helemaal niet bijdraagt aan een beter milieu. Grosjean zegt het dan ook moeilijk te vinden om anderen aan te spreken op hun manier van leven. “Als we gaan zeggen dat we voorzichtig moeten zijn met het milieu, dan sta ik daar volledig achter. Maar we moeten daar wel mee oppassen, want rijden in de Formule 1 is compleet het tegenovergestelde.”

Met medewerking van Adam Cooper en Jack Benyon