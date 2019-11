Leclerc leert van touché met Verstappen: "Voorzichtiger bij de start"

Leclerc kende op Suzuka een matige start - evenals teamgenoot Sebastian Vettel - en probeerde de schade in de eerste sector uit alle macht te beperken. Het resulteerde in een tranendal, vooral voor Max Verstappen die dankzij de Monegask een nieuwe DNF kon bijschrijven. Leclerc werd weliswaar bestraft, maar heeft daar door de diskwalificatie van Renault uiteindelijk geen pijn van gehad: hij kreeg P6 immers weer in de schoot geworpen door het wegvallen van Daniel Ricciardo. Desalniettemin heeft het voorval Leclerc wel aan het denken gezet.

"Het was achteraf gezien misschien zinloos om in die eerste bochten zo veel risico te nemen. Ik heb daardoor aardig wat punten verloren", wijst hij op het feit dat een podiumplek na een noodgedwongen pitstop verkeken was. "Dat was zonde en waarschijnlijk ook onnodig." Alhoewel Leclerc benadrukt dat incidenten bij het racen horen en hij simpelweg een foutje maakte, trekt hij wel zijn conclusies. "Ik zal ervan leren. Misschien ben ik bij de aankomende starts net iets voorzichtiger", bevestigt hij in Mexico aan onder meer Motorsport.com.

Leclerc herhaalt nog maar eens dat de straf an sich terecht was. Toen hij zich bij de wedstrijdleiding moest melden, zag hij de bui zelf ook al hangen. "Toen ik bij de stewards aankwam en de beelden zag, verwachtte ik al wel een straf ja. Het zou ook verkeerd zijn om geen straf voor zoiets te krijgen", is hij reëel. Voordat het Ferrari-talent zich bij de stewards meldde, had hij overigens al een gesprekje met Verstappen achter de rug. "We hebben voor die tijd nog even kort met elkaar gesproken. Hij wist natuurlijk ook dat ik een fout had gemaakt. Maar goed: deze dingen gebeuren nou eenmaal, we hebben er geen al te groot probleem van gemaakt."

Met medewerking van Scott Mitchell