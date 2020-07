Ricciardo: "Vettel zal geduldig moeten zijn bij overstap Aston"

Vettel voert gesprekken met het Racing Point van Lawrence Stroll, dat volgend jaar het officiële fabrieksteam wordt van Aston Martin in de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen, voor wie bij Ferrari geen plaats meer was, zou in dat geval naar alle waarschijnlijkheid Sergio Perez vervangen.

Voor de Duitser is het een stap terug naar een veel kleiner team dan hij de laatste jaren gewend is, ook al heeft Racing Point dit seizoen een snelle wagen. Volgens ex-teamgenoot Ricciardo, die zelf ook van topteam Red Bull terug stapte naar middenmoter Renault, zal Vettel veel geduld moeten tonen mocht het team volgend jaar minder competitief zijn. "Seb heeft vrijwel zijn hele carrière vooraan gereden", aldus Ricciardo, die in 2014 de teamgenoot van de Duitser was bij Red Bull. "Hij stond elk jaar wel op het podium, dus terug naar een middenmoter gaan is onbekend terrein voor hem. Je hebt er zeker een open geest en geduld voor nodig. Het is aan hem om te kijken waar hij het volgende hoofdstuk in zijn loopbaan ziet."

Ricciardo denkt dat Vettel voor de lange termijn toegewijd zal moeten zijn aan het project om het tot een succes te maken. Het heeft volgens hem geen zin om maar voor een jaar te tekenen bij een team dat aan het bouwen is voor de toekomst. "Als hij nog steeds de drive heeft om mee te doen op het hoogste niveau, dan moet hij honderd procent doorgaan. Bij een middenmoter duurt dat normaal gezien langer, dus dan praat je over een commitment van twee tot drie jaar. Dat is iets waar alleen hij het antwoord op kent. Ik heb zeker veel respect voor Seb, dus ik hoop dat hij een plek laats vindt waar hij gelukkig is."