Promotor Braziliaanse Grand Prix F1 razend over afgelasting

Vrijdag kondigde de Formule 1 aan dat er geen races op het Amerikaanse continent zullen worden gehouden in 2020. De Amerikaanse, Canadese, Mexicaanse en Braziliaanse Grands Prix gaan dus definitief niet door.

Die beslissing viel in Sao Paulo niet in goede aarde. Interlagos-promoter Tamas Rohonyi, die al 40 jaar meedraait, had er wel op gerekend dat de F1 zijn circuit zou bezoeken en vernam deze week per brief dat zijn race niet zou doorgaan. Vijf teams hadden bezwaren tegen een reis naar Brazilië, waar het aantal besmettingen op COVID-19 fel toeneemt.

Interlagos heeft sowieso al een moeilijke relatie met F1-eigenaar Liberty Media. De race leverde de voorbije jaren geen fee op, een toegeving van Bernie Ecclestone die goed bevriend is met Rohonyi. Dat contract loopt na dit jaar af en F1 CEO Chase Carey onderzocht alvast een alternatief voor Interlagos met een nog te bouwen circuit in Rio de Janeiro.

Volgens Rohonyi werd zijn race niet rechtmatig afgelast omdat sat enkel door overmacht zou kunnen gebeuren. "De afgelasting is niet onverwacht, maar de redenering erachter kunnen wij niet aanvaarden", vertelt Rohonyi aan Motorsport.com. "Ze hebben het over infecties in Brazilië, maar je kan een land als Brazilië niet vergelijken met pakweg Florida. De cijfers van Sao Paulo zijn qua verhouding beter dan die van Engeland."

"De brief van de FOM houdt dus geen steek, het is net alsof ze redenen hebben verzonnen om de race af te kunnen gelasten. Als ze ons hadden geraadpleegd, dan hadden we hen een waterdicht plan kunnen voorleggen. Interlagos was vorige week zelfs open voor races. Het protocol van de FIA hadden we kunnen volgen."

Rohonyi stelt zich ook vragen bij de rol van de teams die bezwaren hadden in de beslissing. "Zeggen dat je niet wil gaan door de pandemie is simplistisch. Een van de redenen is dat vijf teams bezwaren hadden. De F1-contracten zeggen niet dat je alleen maar komt racen als de teams daar zin in hebben. Er is slechts een clausule om contracten op te breken, overmacht, en dat is dit niet. We schakelen legale hulp in, want dit zorgt voor grote verliezen voor de stad en in mijn bedrijf. Wij racen op een circuit dat eigendom is van de stad. Zij hebben dit jaar acht miljoen dollar geïnvesteerd om het circuit op te waarderen. Als je als politicus publiek geld uitgeeft, dan kan je maar beter een goede reden hebben of je kan vervolgd worden. De overheid vertelde me dat het contract dus maar beter gevolgd kan worden, maar als de F1 zegt dat we niet kunnen rijden, is dat mijn schuld niet."

Een woordvoerder van de Formule 1 reageerde op de uitspraken van Rohonyi door te verwijzen naar het persbericht van vrijdag, waarin staat dat de races werden afgelast "door de onzekere situatie rond de COVID-19 pandemie, lokale restricties en het belang om gemeenschappen en collega's gezond te houden".

Met medewerking van Adam Cooper