Wolff: "Niet onze verantwoordelijkheid dat Mercedes dominant is"

Mercedes heeft het eerste drieluik van het vertimmerde Formule 1-seizoen 2020 afgesloten met drie poles en drie overwinningen. Vooral Hongarije was confronterend: daar kwalificeerde Lewis Hamilton zich met meer dan een seconde voorsprong op de snelste wagens van Red Bull en Ferrari.

Zo lijkt ook het seizoen 2020 weer een gezondheidswandeling te worden voor de troepen van Toto Wolff, maar zo wil de Oostenrijk niet denken. “Als we dat de vorige jaren hadden gedaan en hadden gedacht dat we in december de trofee wel even zouden gaan ophalen in Parijs, dan hadden we die titels niet gewonnen”, waarschuwt hij. “Er is geen vezel in mijn lijf die denkt dat het kampioenschap binnen is. Dat is iets wat je echt kan verrassen. Aan de andere kant is de dominantie van een bepaald team altijd een beetje vreemd voor een kampioenschap. Maar het is niet aan dat team om zich verantwoordelijk te voelen voor de voorspelbaarheid van het kampioenschap.”

Wolff hoopt dat de concurrentie ook stappen zet zodat we een spannend kampioenschap krijgen. “We willen graag racen tegen onze tegenstanders, tegen Ferrari en Red Bull en uitdagers als Racing Point, McLaren en Renault. Ik zou niets liever willen dat dat we elke vrijdag bij de eerste training niet weten wat het resultaat zal zijn. Maar het is moeilijk voor ons om daar iets aan te doen. We hebben een hoofddoel en dat is het elk weekend zo goed mogelijk doen en zo veel mogelijk punten scoren. Meer kunnen we niet doen.”

Ondanks de dominantie van Mercedes is het verschil nog niet extreem groot en dus kan het team uit Brackley zich ook geen misstap veroorloven. “Je kan zien dat Red Bull het dit weekend lastig had en dan plots een goede wagen had in de race. De monteurs deden geweldig werk [met de wagen van Max Verstappen]. Het verschil is niets. Als je naar de rijders kijkt, is het verschil dertig punten tussen Lewis en Max. Eén uitvalbeurt en de kloof is dicht. We moeten gewoon blijven gaan."