Wolff ontkent rol in gesprekken tussen Aston Martin en Vettel

Wolff bezit sinds april zo’n 5 procent van de aandelen van Aston Martin en is bovendien goed bevriend met Racing Point- en Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll. In zijn rol als Mercedes-teambaas is Wolff bovendien de leverancier van motoren en versnellingsbakken aan de renstal uit Silverstone. “Mijn aandelen in het bedrijf hebben niets te maken met het Formule 1-team”, verklaarde Wolff op een vraag van Motorsport.com. “Ik ben niet betrokken in de gesprekken tussen Lawrence Stroll, Otmar [Szafnauer] en Sebastian. Ik ken Sebastian natuurlijk erg goed en ik ben, laten we zeggen, onderdeel geweest van sociale bijeenkomsten. Maar niet meer dan dat.”

Wolff gaf toe dat Vettel echt van toegevoegde waarde kan zijn voor Aston Martin, mocht de formatie besluiten hem een contract aan te bieden. In dat geval zit Sergio Perez op de schopstoel. “Ik denk dat Checo erg waardevol is voor het team, hij is een goede coureur en een bekende bij Racing Point”, vervolgde Wolff. “Sebastian is een viervoudig wereldkampioen die nog altijd veel snelheid heeft, op het gebied van techniek veel ervaring meebrengt en ook nog eens een grote marketingwaarde heeft. Uiteindelijk is het aan Lawrence, hij moet besluiten wat het beste is voor zijn team.”

Met medewerking van Adam Cooper